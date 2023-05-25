友邦巴拉圭總統：對中貿易持開放態度　但不會屈於壓力與台斷交

▲我國總統蔡英文先前以軍禮迎接來訪的巴拉圭共和國總統阿布鐸。（圖／總統府提供）

文／中央社杜哈24日綜合外電報導

南美洲友邦巴拉圭即將卸任的總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）今天表示，巴拉圭對與中國貿易持開放態度，但不會屈於壓力與台灣斷交。

法新社報導，阿布鐸告訴卡達經濟論壇（Qatar Economic Forum），巴拉圭新任總統當選人潘尼亞（Santiago Pena，另譯：貝尼亞）承諾維持與台灣60年來的外交關係。

據報導，巴拉圭4月舉行大選，大企業及主要反對黨候選人呼籲，為讓巴拉圭進入中國的廣大市場，在政策上須做出改變。





▲阿布鐸即將卸任。（圖／路透）

但阿布鐸指出，他在2018年上任之後，轉變了與台灣的「戰略聯盟」關係，自此貿易大幅增長。他提及：「之前只有巴拉圭與台灣間的合作。如今我們已轉變戰略…我們已邁向更具互補性的戰略聯盟。」

阿布鐸指稱，巴拉圭在他任內與台灣的貿易增長了500%，如果這種情況持續下去，「我們將有足夠理由來捍衛與台灣的戰略聯盟」，下屆巴拉圭政府可能迎來更多台灣投資。

但他也指稱，巴拉圭也許仍可得利於南方共同市場（Mercosur，由阿根廷、玻利維亞、巴西、巴拉圭、烏拉圭和委內瑞拉等南美洲國家組成）與中國達成的任何貿易協議。

阿布鐸提及：「我們不反對與任何人做生意，但我們認為，我們應堅定與台灣保持外交關係。」（