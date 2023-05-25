美債上限協商未果　美股收黑255點、台積電ADR跌0.34%

▲美股主要指數今天收盤再度收黑。（圖／達志影像／美聯社）
文／中央社紐約24日綜合外電報導
美國債務上限協商繼續卡關，引發市場焦慮，美股主要指數今天收盤再度收黑。台積電ADR跌0.34%、收90.13元。
道瓊工業指數下跌255.59點或0.77%，收32799.92點。
標準普爾500指數下挫30.34點或0.73%，收4115.24點。
那斯達克綜合指數下跌76.09點或0.61%，收12484.16點。
費城半導體指數下滑53.35點或1.68%，收3124.09點。
▲美股主要指數今天收盤再度收黑。（圖／達志影像／美聯社）
文／中央社紐約24日綜合外電報導
美國債務上限協商繼續卡關，引發市場焦慮，美股主要指數今天收盤再度收黑。台積電ADR跌0.34%、收90.13元。
道瓊工業指數下跌255.59點或0.77%，收32799.92點。
標準普爾500指數下挫30.34點或0.73%，收4115.24點。
那斯達克綜合指數下跌76.09點或0.61%，收12484.16點。
費城半導體指數下滑53.35點或1.68%，收3124.09點。
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