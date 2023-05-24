癌末義務人年輕放蕩　累欠9年罰鍰一次繳無牽掛

▲▼癌末義務人將9年的罰鍰一次繳清，自己表示無牽掛相當開心 。（圖／法務部行政執行署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣東石鄉60歲王姓義務人欠繳36筆交通罰鍰（包括106年酒駕罰鍰9萬元）共計9萬7,800元，王男原本向執行人員要求辦理分期繳納，可是卻於112年5月4日一次繳清全部罰鍰，在場的執行人員都非常訝異。王男表示自己年輕時放浪、荒唐，現在罹患攝護腺癌已到末期，不想再有所牽掛，因此乾脆把該還的還一還，算是了卻一樁心事，這錢繳得很開心。

王姓義務人自101年開始就欠繳交通違規罰單，交通違規態樣大多是停車費未繳，106年更因酒駕被罰鍰9萬元。欠繳案件自113年起陸續被移送行政執行署嘉義分署強制執行，執行人員先是通知繳納但他不予理會。之後雖經多次扣款及查封土地，但都因存款不足或土地價值太低而成效不彰。分署承辦人員持續調查王男聯絡方式後終於找到他。王男表示他因罹癌頻繁進出醫院，所以未接到分署通知書並要求分期繳納。

王男後來自行前來分署一次繳清所有罰款，同時向承辦人員透露，他年輕時因煙毒、槍砲等案件，人生大半時間幾乎都在監獄中度過，現在他身患重病，突然覺得以前的執著真的很傻，現在的他只想平靜地渡過接下來的日子，如果辦理分期還得每個月惦記著繳款日，所以乾脆一次繳完，讓自己不再有牽掛。對於這意料之外的情形，承辦人員直呼是第一次碰到，心情也很複雜，除了為陳年案件終於可以解決而高興外，也衷心期盼王男病情會有好轉的奇蹟發生。

法務部行政執行署通令各地分署持續強力執行酒駕裁罰案件。嘉義分署特別呼籲雲嘉地區民眾，切勿飲酒後開車、騎車，以免害人害己，造成無法挽回的遺憾。