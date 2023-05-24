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習近平會俄羅斯總理：相互堅定支持彼此核心利益

▲▼俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）出訪北京，會見習近平。（圖／路透）

▲俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）出訪北京，會見習近平。（圖／路透）

文／中央社

中國國家主席習近平今天在北京會見俄羅斯總理米舒斯京時說，鞏固好、發展好中俄關係「既是民心所向，也是大勢所趨」。中方願與俄方在涉及「彼此核心利益」問題上繼續相互堅定支持。

米舒斯京（Mikhail Mishustin）則向習近平說，俄羅斯與中國正一起反對西方集體維護全球主導地位、利用「非法制裁」將自己意志「強加於獨立國家」的企圖，相信兩國會堅決抵制這些危險企圖。

中俄兩國媒體報導兩人會面，均未見與俄烏戰爭有關的內容。

據央視新聞報導，習近平向米舒斯京說，鞏固好、發展好中俄關係「既是民心所向，也是大勢所趨」。希望雙方繼續發揮中俄合作「空間大、前景廣、動力足」的優勢，把各領域合作推向更高水準，不斷豐富兩國「新時代全面戰略協作夥伴關係」的內涵。

習近平說，中方願與俄方在涉及「彼此核心利益」問題上繼續相互堅定支持，在聯合國、上海合作組織、金磚國家、20國集團（G20）等多邊舞台加強協作。

他提到，雙方要繼續深挖潛力，提升經貿投資合作水準，健全雙邊合作體制機制，鞏固和擴大能源、互聯互通等合作基本盤，打造更多新的增長點。要繼續擴大人文交流，開創民心相通新局面。

習近平說，中方願與俄方及「歐亞經濟聯盟」各國一道，促進共建「一帶一路」與歐亞經濟聯盟對接合作，推動形成更加開放的區域大市場，確保全球產業鏈供應鏈穩定暢通，為地區國家帶來實實在在的利益。

據俄羅斯衛星通訊社報導，米舒斯京向習近平說，俄羅斯由衷珍惜兩國聯繫在一起的「百年睦鄰、夥伴關係」和合作。在越來越動盪的國際舞台，這一點對俄中兩國而言尤為重要。「我們兩國一起反對西方集體維護全球主導地位、利用『非法制裁』將自己意志『強加於獨立國家』的企圖」。

米舒斯京說，相信俄羅斯和中國會堅決抵制這些危險企圖，並為自信前進創造有利條件，邁向「我們共同的戰略目標」。

他說，在加強經貿合作的同時，俄中兩國擴大文化和人道主義關係也很重要，這鞏固了兩國人民之間的友誼和相互同情的基礎，也必須將其傳遞給俄羅斯和中國的子孫後代。

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