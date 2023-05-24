　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄國極音速飛彈科學家「向中國洩密」　克宮：密切關注叛國案件

▲▼俄羅斯2022年2月19日軍演時試射高超音速彈道導彈「匕首」（Kinzhal）。（圖／達志影像）

▲3名研究「極音速飛彈」的科學家因為洩密給中國被捕。（圖／達志影像）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯3名從事「極音速飛彈」研究的科學家，18日因為涉嫌叛國罪遭到逮捕。《路透社》24日報導指出，2名知情人士透露，被捕的科學家遭到指控向中國洩露機密。克里姆林宮也回應表示，安全部門正在密切關注可能與「背叛祖國」有關的案件。

根據《路透社》報導，西伯利亞「克里斯蒂安諾維奇」理論與應用力學研究所（Siberia's Khristianovich Institute of Theoretical and Applied Mechanics縮寫：ITAM）所長希普尤克（Alexander Shiplyuk）涉嫌於2017年在中國舉行的一次科學會議上，交出機密材料。

知情人士透露，希普尤克堅稱自己是清白的，相關訊息沒有保密，可以在網路上免費獲取。

當被問及ITAM專家面臨的指控以及之前與中國有關的叛國案件時，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，安全部門正在密切關注可能與「背叛祖國」有關的案件。

▲▼普丁出席在莫斯科舉行的總檢察長委員會會議。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁一再表示，俄羅斯在「極音速飛彈」方面處於世界領先地位。（圖／路透）

中國外交部在被問及透過俄羅斯科學家獲取「敏感研究」的指控時表示，中俄關係建立在「不結盟、不對抗、不針對第三方」的基礎上。

俄羅斯總統普丁一再表示，俄羅斯在「極音速飛彈」方面處於世界領先地位，這種尖端武器能夠以高達「10倍音速」速度，從而穿透防空系統。

《路透社》指出，ITAM案件表明莫斯科對失去任何技術優勢保持警惕，包括中國，自15個月前入侵烏克蘭以來，莫斯科越來越依賴這個盟友提供政治和貿易支持。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
Jennie「18禁美劇」愛愛畫面瘋狂炸出！　影評看傻：下流
幫載鄰居女童上課！她休假竟挨罵：害我孫女遲到
《延禧》女星爆婚變分居中　富尪「帶妹去酒吧」被抓包
腹瀉吃鳳梨「兩片就不拉了」！　醫揭神奇功效：不是巧合
日本估「厚眼瑪娃」3天飆最強猛烈颱風！專家憂心1情況
快訊／李正皓披綠袍空降　民進黨永和區黨部主任怒辭職
鄭家純爆出戰中正萬華　前綠委點「得罪2類人」：她不適合

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

斯里蘭卡持續搜救翻覆中國漁船　「魯蓬遠漁028」尋獲14具遺體

「拿牛排刀扶助行器」遭警電擊制伏　95歲婦搶救一週後傷重死亡

俄國極音速飛彈科學家「向中國洩密」　克宮：密切關注叛國案件

中國「封殺美光」記憶體晶片類股飆漲10%　《紐時》分析真正布局

男打死21歲懷孕女友　「剖腹取嬰」後放火！她淪焦屍倒樹林

地球暖化又熱又擠！　專家：「5國家」5年內恐不適合居住

被收養20多年　他好奇追查身世驚覺「祖母竟是殺人犯」

譚德賽警告：下波疫情「恐比新冠更致命」　WHA大會：要改變

偵破48年未解懸案！加國警「破墳挖屍」驗DNA　揪出變態性侵殺手

上班3天丟命！他受困工地火場「開直播」求救　大喊救命卻成遺言

輪椅壓到腳！捷運上釀口角　一旁乘客勸：道歉就沒事了

盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

BLACKPINK開唱「Lisa罕見動怒」　台下無禮舉動全被拍...她轉身走人

台雙寶媽澳洲工地打拚5年　月收10萬↑扛板打釘樣樣行

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：10幾萬有值得

曾國城上繳5百萬稅金求救徐乃麟 右手受傷遭虧：幾歲了還做這事

男大生騎車撞1700萬賓利　頭重創靠呼吸器維持生命

斯里蘭卡持續搜救翻覆中國漁船　「魯蓬遠漁028」尋獲14具遺體

「拿牛排刀扶助行器」遭警電擊制伏　95歲婦搶救一週後傷重死亡

俄國極音速飛彈科學家「向中國洩密」　克宮：密切關注叛國案件

中國「封殺美光」記憶體晶片類股飆漲10%　《紐時》分析真正布局

男打死21歲懷孕女友　「剖腹取嬰」後放火！她淪焦屍倒樹林

地球暖化又熱又擠！　專家：「5國家」5年內恐不適合居住

被收養20多年　他好奇追查身世驚覺「祖母竟是殺人犯」

譚德賽警告：下波疫情「恐比新冠更致命」　WHA大會：要改變

偵破48年未解懸案！加國警「破墳挖屍」驗DNA　揪出變態性侵殺手

上班3天丟命！他受困工地火場「開直播」求救　大喊救命卻成遺言

喉嚨卡卡！她怕是癌症　醫秒解「1精神病」2類人小心

孕後期爆血…蕾菈超音波秀二寶萌臉！　甜喊「覺得像爸爸」

營養師推「4種抗糖化食物」讓你越吃越美！抗氧化還遠離慢性發炎

統一獅再「開箱」二軍戰力　張聖豪中職本土第1000位出賽

斯里蘭卡持續搜救翻覆中國漁船　「魯蓬遠漁028」尋獲14具遺體

「拿牛排刀扶助行器」遭警電擊制伏　95歲婦搶救一週後傷重死亡

悠遊付砸錢賠償！　金管會：裁罰要看1關鍵

曾格爾痛哭道歉！2度「無氧攀登聖母峰」失敗　坦言：身體真的撐不住了

專收兒虐重症個案！機構護理師竟賞孩童巴掌　高雄社會局開鍘了

中櫃現金股利1.05元　今年首季業績衰退將努力開拓藍色公路業務

國際熱門新聞

新郎婚宴公開「新娘偷吃照」　小王是伴郎

日本丸龜「吃出活青蛙」！整隻綠綠碗底游

開特斯拉加油被笑　她一招反擊酸民

他嗑藥「24小時性愛馬拉松」！GG壞死要切除

富豪回春內幕　把兒子血液注入體內

嫌身高172太矮　他斷腿增高變183

護送小鴨過馬路　暖爸下秒被車撞死

澳交換生IG發文　誤食老鼠藥治療進度曝

亂充電恐害手機陣亡！5技巧拯救電池健康

瑪娃撲關島「進入緊急狀態」！恐成70年最強颱

譚德賽警告：下波疫情「恐比新冠更致命」

世界級崩潰！Netflix「103國家同步開鍘」　寄生帳號確定掰了

日本丸龜「活青蛙烏龍麵」宣布停售3天！

吸毒男砍殺7旬嬤　無情推下水泥井棄屍

更多熱門

相關新聞

俄傭兵首腦：烏軍是最強大部隊之一

俄傭兵首腦：烏軍是最強大部隊之一

俄羅斯傭兵瓦格納集團（Wagner）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）23日表示，烏克蘭軍隊是世上最強大的軍隊之一，「組織嚴密，訓練有素，而且他們的情報處於最高水準，可以同樣成功地操作任何軍事系統，不論是蘇聯的或者北約的（軍事系統）。」

俄羅斯宣布：巴赫姆特改回「蘇聯時期地名」

俄羅斯宣布：巴赫姆特改回「蘇聯時期地名」

美軍2架B-1B戰略轟炸機遭俄羅斯攔截

美軍2架B-1B戰略轟炸機遭俄羅斯攔截

俄邊境遇襲謎團超多　5大QA一次看

俄邊境遇襲謎團超多　5大QA一次看

俄邊境遭入侵　國防部：已殲滅武裝分子

俄邊境遭入侵　國防部：已殲滅武裝分子

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機俄烏戰爭StopRussia

讀者迴響

熱門新聞

帥男直播一半遭砍！手掌噴飛掉地上

Netflix下手了！凌晨開鍘寄生帳號

新郎婚宴公開「新娘偷吃照」　小王是伴郎

新郎醫婚禮當天襲胸尻槍　知情人士爆「新娘猛料」

美認定瑪娃「超級颱風」　大迴轉路徑曝

水電工沒封瓦斯　女煮飯整間爆炸亡

搭高鐵驚覺「前座小姐很眼熟」結果是野生女神

強颱瑪娃一路向西！可能提早轉彎

拜拜完直接走人？大家都做錯「神明可能有話要說」

葛斯齊一個原因對賀軍翔態度大逆轉

快訊／國1事故回堵5公里　成立緊急應變小組

港劇資深綠葉病逝！　「罹癌康復又復發」消瘦近照曝

日本丸龜「吃出活青蛙」！整隻綠綠碗底游

等嘸訂單！　製造業破7000人放無薪假

嘲諷乘客不懂英文！國泰航空3空姐被開除

更多

最夯影音

更多
輪椅壓到腳！捷運上釀口角　一旁乘客勸：道歉就沒事了

輪椅壓到腳！捷運上釀口角　一旁乘客勸：道歉就沒事了
盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球

盲彎遇逆向自行車隊險撞上　70歲駕駛嚇：差點打保齡球

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面