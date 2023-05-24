地球暖化又熱又擠！　專家：「5國家」5年內恐不適合居住



▲有專家悲觀表示，大概5年內，估計全球超過6億人口因為高溫無法在原有土地生存。（示意圖／達志／美聯社，下同）

圖文／CTWANT

透過數十年的研究和觀察，人們已經清楚地意識到，氣候變遷對地球如何產生深遠的影響，環保團體極力呼籲各國領導人作出積極減碳承諾，實現《巴黎協定》規定將全球氣溫上升限制在攝氏1.5度的目標。有專家悲觀表示，大概5年內，估計全球超過6億人口因為高溫無法在原有土地生存，包括印度、奈及利亞、巴基斯坦和菲律賓等國家的民眾，有可能被迫向地球兩極移動才能生存。







▲隨著世界變得更擁擠，暖化越來越嚴重。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，氣候的變遷速度太過迅速，單就溫度變化速率就是物種調適自身的氣候棲位(climate niche)所需時間近20萬倍，全球物種無法跟上溫度變化的步伐而難以生存，所謂的氣候棲位，是研究團隊透過研究6千年歷史，找出人類與文明能繁榮發展的理想氣溫，結論是年均溫攝氏11度至15度最適合人類生存，若居住之地的氣溫越偏離這個溫度範圍，就會越難受。

這項發表在自然永續性 (Nature Sustainability)雜誌上的研究評估也指出，隨著世界變得更擁擠，暖化越來越嚴重，該研究結論指出，非洲、亞洲、南美洲、澳洲的大片地區可能處於相同的氣溫範圍，如果暖化問題惡化，窮人將受害最深。



▲研究發現，若地球變暖攝氏2.7度，包括印度、奈及利亞、印尼、菲律賓和巴基斯坦將成為人口暴露在危險高溫下的國家。

這項研究的主要研究者之一、英國艾克塞特大學（University of Exeter）全球系統研究所（Global Systems Institute）所長倫頓（Tim Lenton）說，地球均溫升高速度比預期早了10年，海平面上升速度更加快近3倍，若繼續放任地球暖化，2030年將失守1.5度的升溫防線，到了本世紀末，恐升溫達2.7度，屆時全球三分之一的人口將失去適合居住的地區。

研究發現，若地球變暖攝氏2.7度，包括印度、奈及利亞、印尼、菲律賓和巴基斯坦將成為人口暴露在危險高溫下的國家。倫頓還表示，目前的溫度每升高0.1攝氏度，就會有大約1.4億人暴露在危險的高溫下。另外，世界氣象組織先前宣布，在未來5年內，地球溫度有66%的可能性會比全球工業化前高出攝氏1.5度。



▲有專家悲觀表示，大概5年內，估計全球超過6億人口因為高溫無法在原有土地生存。（圖／翻攝自推特）

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