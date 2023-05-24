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偵破48年未解懸案！加國警「破墳挖屍」驗DNA　揪出變態性侵殺手

▲▼加拿大蒙特婁16歲少女普萊爾1975年慘遭男子羅明性侵殺害，48年後才終於破案。（圖／Twitter／LeslieRubinWCHS）

▲加拿大蒙特婁16歲少女普萊爾1975年慘遭男子羅明性侵殺害，48年後才終於破案。（圖／Twitter／LeslieRubinWCHS）

記者羅翊宬／綜合報導

加拿大最近終於成功偵破一樁48年的懸案！一名年僅16歲的少女前往披薩店和朋友見面，豈料之後卻消失得無影無蹤，3天後被發現陳屍樹林，警方多年來針對100多名嫌疑人進行調查，但卻無法正確找出嫌犯，直到最近才終於從一座墳墓挖出屍體，透過DNA揪出犯人身份，給少女現年80多歲的老母親一個交代。

根據《衛報》，加拿大魁北克省隆格伊（Longueuil）警方於當地時間23日召開記者會表示，他們透過DNA的證據，百分之百確定1975年慘死陳屍樹林的蒙特婁16歲少女普萊爾（Sharron Prior），是遭到一名來自美國西維吉尼亞州的男子羅明（Franklin Maywood Romine）性侵、殺害。

報導指出，執法部門多年來調查了100多名嫌疑人，卻始終無法釐清兇嫌的正確身份，直到去年男子羅明的姓名才終於出現在調查範圍中，當隆格伊警方開始調閱犯罪紀錄時，發現羅明生前犯下許多件暴力和性侵前科，且曾試圖透過遊走在美國西維吉尼亞州、加拿大邊境之間，來逃避執法單位查緝。

少女普萊爾的老母親伊馮娜如今已80多歲，目前仍居住在加拿大的她，其宿願是能夠揪出殺害寶貝女兒的兇手。

羅明1982年在從監獄獲釋不久後身亡，年僅36歲，屍體被家人安葬在美國西維吉尼亞州帕特南縣（Putnam county）的松樹林公墓。直到今年4月，羅明的屍體被執法單位挖出，並透過DNA確認他是殺害少女普萊爾的兇手。

從美國西維吉尼亞州地方電視台WCHS-TV獲取的紀錄來看，羅明1964年首次試圖從美國西維吉尼亞州的監獄逃跑，1967年越獄成功，2年後在加拿大已經有了犯罪紀錄，1974年他在西維吉尼亞州帕克斯堡市（Parkersburg）闖入住宅性侵婦女兒被捕，2個月後交付2500美元保釋，並逃往加拿大。

1975年3月29日，16歲少女普萊爾在住處附近披薩店和朋友見面後失蹤，直到最近羅明被確定為性侵、殺害普萊爾的兇手。幾個月後，羅明在加拿大被邊境官員捕獲，引渡回美國西維吉尼亞州，他因帕克斯堡案被判處5至10年監禁，直到1982年獲釋後不久去世，至今無法確認死因。

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