快訊／南韓火箭世界號傳「技術性問題」　緊急取消今天發射

▲南韓首枚自主研發運載火箭「世界號」傳出技術性問題。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓原本預計今（24）日下午6時24分（台灣時間下午5時24分）發射自主研發的運載火箭世界號（누리호，KSLV-II），將8顆人造衛星送上軌道，未料稍早卻傳出「技術性問題」，在召開發射管理委員會後，決定取消今天的發射，預計將延後至25至31日之間發射。

根據《韓聯社》，南韓科學技術情報通信部和韓國航空宇宙研究院指出，24日下午3時30分（台灣時間下午2時30分），火箭世界號在裝填燃料的過程中發生「技術性問題」，液氦供應閥在操控時，和電腦之間的通訊過程出現異常。

科學技術情報通信部次長吳泰錫24日下午4時10分（台灣時間下午3時10分）表示，「今天在準備運載火箭世界號第3次發射時，在控制液氦供應閥的過程中，發射管制電腦和發射台設備管制電腦之間的通訊發生異常，因此決定取消今天發射。」

至於世界號是否能延後至明（25）日發射，他表示今天必須釐清系統發生問題的原因、並將此解決，一旦明天上午前解決問題，在考慮完諸多事項後，將召開發射管理委員會，商討是否在25日完成發射。

目前火箭世界號仍為豎立狀態，一旦發射日程延期，可能將延後到25至31日之間完成發射。

►南韓今發射「自主研發」火箭世界號 將8顆人造衛星送上軌道