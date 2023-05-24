俄傭兵首腦：烏克蘭軍隊是「世上最強大部隊之一」！

▲烏東城鎮巴赫姆特的保衛戰仍在拉鋸。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

俄羅斯傭兵瓦格納集團（Wagner）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）23日表示，烏克蘭軍隊是世上最強大的軍隊之一，「組織嚴密，訓練有素，而且他們的情報處於最高水準，可以同樣成功地操作任何軍事系統，不論是蘇聯的或者北約的（軍事系統）。」

普里格津接受親俄部落客多爾戈夫（Konstantin Dolgov）採訪時說，「現在，我可以根據自己的經驗評斷，我知道不同國家是如何戰鬥的…瓦格納是現今世上最好的軍隊，為了政治正確，我必須說第二名應該是俄羅斯軍隊，但我相信現在的烏克蘭軍隊是世上最強大的軍隊之一。」

▲瓦格納集團首腦普里格津。（圖／路透）

普里格津透露，瓦格納傭兵逾1萬人在巴赫姆特（Bakhmut）保衛戰之中身亡，他也承認俄羅斯在「烏克蘭去軍事化」這個目標上沒有取得太大成功，「在特別軍事行動開始前，他們（烏克蘭人）擁有大概500輛坦克，現在他們擁有5000輛坦克。如果當時有2萬人知道如何戰鬥，現在就有40萬人知道如何戰鬥。所以，我們要怎麼把它去軍事化？我們似乎做了相反的事情，我們把它軍事化了。」

普里格津過去多次批評俄軍領導階層，本月稍早才責怪俄國國防部長導致瓦格納承受「成千上萬」傷亡，因為他們沒有獲得足夠彈藥。21日，瓦格納宣稱已經占領計畫中的烏克蘭領土，將於25日離開前線，把陣地交給俄羅斯國防部。