譚德賽警告：下波疫情「恐比新冠更致命」　WHA大會：要改變

▲世界衛生組織已經明確列出目前最具威脅且應優先研究的「重點傳染疾病」清單。（圖／路透）

記者陳致平／綜合報導

隨著全球疫情趨緩，國境紛紛開放，肆虐近3年的疫情露出曙光，但世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）22日在日內瓦舉行的世界衛生大會上祭出警告，提醒全球各國應當要面對比新冠病毒更致命的下一波大流行病，疾呼「世界需要做好準備」。

WHO的194個會員國日前召開世界衛生大會，譚德塞在會議中警告，另一種變異株的出現可能會導致疾病和死亡數量激增，而另一個更致命的病原體的出現也存在著威脅。他強調，當下一場大流行來襲時，我們必須準備好共同且公平地應對，並呼籲立即行動。

他表示，新冠肺炎疫情已經在全球奪走了超過690萬條人命，這使得地球上的每個人都需要更好的保護，更進一步強調，「我們不能逃避這個問題，而是應該做出必要的改變」。

此外，譚德塞說明，在COVID-19後，成員國有志一同草擬一份改善全球衛生安全作法的「歷史性」新大流行病協議，旨在擺脫以往的恐慌和忽視，各國將共同致力於透過合作應對共同威脅，雖然目前仍在擬案階段，但已批准提高預算，預計在下一屆世界衛生大會時敲定協議內容。

世界衛生組織（WHO）已經明確列出目前最具威脅且應優先研究的「重點傳染疾病」清單，可能造成下一波大流行，這些疾病可能在特定地區蔓延，目前幾乎沒有有效的遏止和預防措施。

其中包括伊波拉病毒、馬堡病毒、中東呼吸症候群（MERS）、嚴重急性呼吸道症候群（SARS）、新冠肺炎、茲卡病毒感染症（Zika），以及X疾病（Disease X，為WHO用於尚未發現之病原體引起的疾病統稱）。