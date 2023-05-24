日本丸龜「活青蛙烏龍麵」宣布停售3天！　諾徹查蔬菜加工廠

▲日本網友在丸龜製麵吃出活青蛙。（圖／取自推特）



記者王佩翊／編譯

日本丸龜製麵傳出新品「丸龜搖搖烏龍麵」碗底出現活青蛙事件，引發軒然大波，該公司23日在官網道歉，並緊急下架該產品3天，直到25日。而從官網也可以看到在該品項的廣告上已經打上下架字樣。

根據《朝日新聞》報導，出現活青蛙的烏龍麵是由長崎縣諫早市丸龜製麵諫早店21日所賣出的丸龜搖搖烏龍麵系列「辣味擔擔沙拉烏龍麵」品項。該名網友22日在推特上公開自己吃出綠色活青蛙的照片與影片，隨即引發熱議。

▲丸龜製麵緊急下架相關產品。（圖／取自丸龜製麵）

該品項是由透明塑膠容器盛裝生菜、冷烏龍麵以及醬汁，僅提供外帶，是丸龜製麵5月16日推出的新產品，上市前3天就賣出21萬份，由此可見它的超高人氣，沒想到上市僅1周就爆出食安問題。

丸龜製麵接獲消息後，23日在官網正式謝罪道歉，並稱青蛙可能是來自蔬菜加工廠，接下來將會對整個蔬菜加工廠展開調查，而吃出青蛙的搖搖烏龍麵品項則是在23日至25日間全面停售。目前從官網也可以看到丸龜製麵已下架相關產品。