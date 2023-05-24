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巴赫姆特全面淪陷？俄宣布：改回「蘇聯時期地名」　烏官員駁斥

▲▼瓦格納首腦普里格津20日在Telegram發布影片提到，已經全面控制烏東城市巴赫姆特（Bakhmut）。（圖／路透）

▲ 瓦格納首腦20日在Telegram宣布，已經全面控制巴赫姆特。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭東部城鎮巴赫姆特歷經數月血戰，俄烏雙方對淪陷與否各執一詞。俄羅斯傭兵組織瓦格納集團聲稱全面攻佔巴赫姆特後，俄國扶植的頓內茨克（Donetsk）首長宣布，巴赫姆特將恢復使用前蘇聯時代的地名；但烏克蘭國安官員聲稱，烏軍仍控制巴赫姆特部分地區。

CNN報導，俄國支持的頓內茨克人民共和國（DPR）首長普希林（Denis Pushilin）23日到訪巴赫姆特，宣布該市將改回使用前蘇聯時期的名稱「阿特莫夫斯克」（Artemovsk），「巴赫姆特不幸成為烏克蘭的，但現在不是烏克蘭，而是俄羅斯。而且不是巴赫姆特，而是阿特莫夫斯克。」

普希林上傳Telegram的影片顯示，他身穿軍裝走在被戰火摧殘的街道上，將DPR旗幟插在一棟建築上，稱攻佔巴赫姆特將為俄軍在烏克蘭取得進一步進展鋪路，並誓言重建城市。

然而，烏克蘭國家安全顧問丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）23日向CNN表示，被圍困的巴赫姆特仍有部分地區在烏軍掌控中，「若俄羅斯認為他們已經佔領巴赫姆特，我可以說這不是真的。到今天為止，我們控制著巴赫姆特部分地區，不能說全部，但一部份仍在我軍掌控之下。」

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