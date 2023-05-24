看完泰勒絲演唱會「秒拔隱眼」上網賣！喊價30萬元　粉絲全罵爆

▲美國天后泰勒絲（Taylor Swift）近期正在北美舉行巡迴演唱會。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國天后泰勒絲（Taylor Swift）近期正在北美舉行巡迴演唱會，吸引歌迷爭相購票朝聖，還有一位瘋狂歌迷在看完演唱會後，直接拔下透明隱形眼鏡上網拍賣，開價更高達1萬美元（約台幣30萬元）；甚至還有人將演唱會當天下的雨蒐集成一罐，當成周邊商品販售。

根據UNILAD報導，泰勒絲近期舉行「我的時代巡迴演唱會」（The Eras Tour）在北美掀起一波熱潮，也因此有許多古怪的「周邊商品」出現在網路拍賣平台上。有眼尖網友發現，居然有歌迷在看完泰勒絲演唱會後，直接將透明隱形眼鏡拔下來，放到網路上販售。

▲泰勒絲歌迷竟將「看過演唱會的隱形眼鏡」拔下來賣。（圖／翻攝自推特）



這款「商品」出現在拍賣平台Depop上，還附上了兩片乾巴巴的隱形眼鏡照，而賣家還說明表示，「這款隱形眼鏡已經使用過，但狀況相當良好。」更離譜的是，這副隱形眼鏡開價高達1萬美元，讓網友直批，「這太噁心了吧」、「不會有人願意買吧！」而目前這樣商品已經被平台給下架。

絲

▲演唱會當天下的雨也被拿來裝罐販售。（圖／翻攝自推特）



另外還有一款「周邊」也是讓人跌破眼鏡，居然有歌迷將泰勒絲演唱會時所下的雨水裝進罐子裡販售，還註明這是在麻州第二場演出時所下的雨，開價是250美元（約台幣7770元），讓網友傻眼稱，「拜託跟我說這是在開玩笑」、「太荒謬了！」