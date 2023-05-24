世界級崩潰！Netflix「103國家同步開鍘」　寄生帳號確定掰了

▲Netflix宣布，將針對台灣帳戶抓寄生。（圖／翻攝自臉書）

文／中央社



影音平台Netflix今天擴大掃蕩包括台灣與美國在內的100多國共享帳號密碼的「寄生帳號」行為，通知用戶他們的帳戶不能與非同住者免費共享，以確保投資傑出電視電影的能力。

鑒於有跡象顯示市場趨於飽和，Netflix一直以來都在研究新的掙財之道，包括限制帳密共享以及全新的廣告支援選項。

據路透社報導和台灣Netflix官網公告，Netflix今天表示，他們將發送有關帳號分享的電子郵件給在台灣、美國、英國、法國、德國、澳洲、新加坡、墨西哥、巴西等103個國家和地區的用戶。

郵件內容指出，Netflix帳戶僅供同住者使用，付費用戶可以透過多付月費的方式與同住者以外的人共享帳戶，在美國這筆費用是每月8美元（約新台幣250元），台灣則是新台幣100元。

根據台灣Netflix官方說明中心的方案價格解說，標準方案可同時在2部支援裝置觀賞，可將1位不同住的人新增為額外成員，每位每月多付新台幣100元；高級方案可同時在4部支援裝置觀賞，最多可將2位不同住的人新增為額外成員，每位每月同樣是多付新台幣100元。

會員也可以利用轉移功能，讓用戶保留觀影紀錄和專屬推薦等。

法新社報導，Netflix今年稍早表示有超過1億用戶共享這項服務的帳密，「影響了我們在投資傑出電視電影的能力」。

隨著Netflix去年成長放緩，這家矽谷串流巨擘開始採取行動，找出讓「寄生帳號」開始付費卻不讓訂閱者出走的方式。

共同執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos）在財報電話會議中表示，而「這項帳號分享倡議，有助於我們擴大潛在付費會員基礎以及Netflix長期成長策略」。

Netflix上個月表示，他們用戶數量在今年第1季創下了2億3250萬的歷史新高，且新推出的廣告版方案表現良好。Netflix並在最近告訴廣告商說，他們的廣告方案有超過500萬的訂閱戶。

內幕情報公司（Insider Intelligence）資深分析師貝尼斯（Ross Benes）表示，Netflix選在掃蕩帳密共享的同時推出廣告版方案並非巧合。他告訴法新社說：「寄生帳號以及選用平價廣告方案的民眾，通常對價格十分敏感。」

「對被踢出寄生帳號的人來說，便宜一點的廣告版方案會很有吸引力。」