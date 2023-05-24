趕飛機差點喪命！正妹對「跑步過敏」　狂冒蕁麻疹驚險片爆紅





▲女子跑完步後突然出現嚴重過敏。（圖／翻攝自Instagram與TikTok／Divz Mangat）

記者李振慧／綜合報導

加拿大27歲女子迪茲(Divz Mangat)懷疑自己對跑步過敏，尤其是某次她為了趕飛機在機場狂奔，之後便出現呼吸困難、長出蕁麻疹等嚴重症狀，目前她仍在就醫接受檢查，特殊過敏現象在網路上爆紅。

迪茲與姊妹迪伊(Dee Mangat)上月27日一同搭機前往多明尼加共和國旅行時，為了趕飛機在機場內狂奔，之後身體便出現嚴重過敏反應，雖然她立即服用抗敏藥物，然而情況仍然十分嚴重，最後不得不注射腎上腺素EpiPen藥物救命，驚險過程全被迪伊拍下來，影片後來在TikTok上爆紅，獲得670多萬人次點閱。

迪茲近來接受美國《新聞週刊》採訪表示，「以前我每次跑完步或是感覺壓力大，就會長蕁麻疹，但我一直不是很確定，直到機場那次後，我百分百確定引發過敏的原因就是跑步和壓力」。

迪茲表示，她曾多次為了過敏問題就醫，但都無法找到病因，近來懷疑她罹患的可能是罕見病症「運動誘發的全身型過敏性反應」(Exercise-induced anaphylaxis)，該病症常出現在患者運動過後，導致皮膚潮紅、蕁麻疹、嘴唇皮膚腫脹、噁心與嘔吐等症狀，嚴重還有可能引發過敏性休克。

迪茲表示，幸好她在機上注射腎上腺素藥物後，過敏情況好轉，後來整趟行程都十分小心，盡量讓自己身心放鬆，目前她仍在接受檢查，希望能盡快確認造成過敏的原因。