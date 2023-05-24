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不怕宵夜文　丹麥研究：美食照片看太多「反而抑制食慾」

▲▼在床上滑手機。（圖／CFP）

▲大部分人認為，滑手機時看到美食圖文，很容易引發食慾。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

現代人的超重與肥胖問題日益惡化，許多人歸咎於垃圾食物的廣告氾濫。但是，丹麥奧胡斯大學（Aarhus University）研究指出，如果重複觀看同樣的食物照片太多次，反而會出現食慾下降的狀況，這篇論文被發表在科學期刊《食慾》（Appetite）

奧胡斯大學食品科學系博士候選人安德森（Tjark Andersen）領導研究團隊，釐清無所不在的食物廣告如何影響人們，我們對食物的感知又如何影響食慾。他們招募1100多名受試者進行實驗後發現，重複觀看食物圖像反而會降低食慾，即使更換成不同顏色或品項，結果也沒有太大差別。

在某次實驗中，受試者分組觀看一張橘色M&M's巧克力豆的照片，相較於只觀看照片3次的組別，觀看照片30次的組別想吃M&M's的慾望更低，選擇份量也更少。其他顏色M&M's巧克力豆或彩虹糖（Skittles）實驗也得出類似結果。

▲▼M&amp;M`s巧克力豆。（圖／CFP）

▲M&M's巧克力豆。（圖／CFP）

安德森解釋，「食慾與認知感官的關聯性，比我們大多數人想像的還要密切得多。我們對食物的看法非常重要。」因為，人們會對腦袋中想到的事物產生生理反應，「這就是我們可以在不吃任何東西的狀況下也感到完全滿足的原因。」

事實上，先前就有其他研究團隊得出類似結論。本次研究的新發現是確立了降低食慾所需的重複觀看數，以及不同食物圖像是否也有相同效果。安德森說，「我們從先前的研究知道，不同種類的食物對於飽足感的影響也不一樣。這就是為什麼你在主餐過後真的很飽，但還是有空間吃甜點。甜點是一種完全不同的食物。」

 

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