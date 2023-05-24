婚前到婚後「被婆婆當空氣」！人妻揪尪聯手逼問　竟全因她忌妒了

▲ 婆媳糾紛是東方社會中常見的家庭問題。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

東方社會中，婆媳在家庭生活裡，常常是水火不容的兩個族群。婆媳糾紛不只發生在台灣，一名日本媳婦抱怨，自己結婚已經3年，但從結婚前到結婚後，她的婆婆始終把她這個媳婦「當空氣」，不但直接對她無視，怎麼跟長輩搭話，婆婆也不理。後來這位媳婦跟老公聯手用了一些技巧，才從婆婆口中問出真實原因，原來關鍵點，是卡在「忌妒」兩個字，婆婆才會把媳婦視為仇敵。

日本媒體「ananweb」報導，有位已經結婚3年，30多歲的日本婦女，以自身經驗提到，自己不論是婚前拜訪夫家，到婚後與夫家人的生活互動，婆婆不是從未露面招待，就是對她完全不予理會，把兒子的另一半徹底當成空氣，這位婦女每次問丈夫，他的媽媽怎麼了？對自己有什麼不滿嗎？但老公一問三不知，不知道原因也拿不出辦法。

這名人妻眼看婆婆對她充滿敵意，內心相當苦惱，一直懷疑自己是否有做錯事惹到婆婆。後來某次家庭聚餐，她意外得知結婚5年的大嫂，也面臨跟她一樣，被婆婆當空氣的情形。最終這兩對夫妻決定聯手，先是製造媳婦跟婆婆獨處的狀況，一發現婆婆又開始把人當空氣，不搭理媳婦，兒子們就突然現身，逼問母親實際原因。

後來婆婆被逼急了終於開口說話，這才坦言，之所以會對媳婦們冷漠、視而不見，是因為自己實在太疼2個兒子，但是看到他們都陸續結了婚，跟自己的太太感情甜蜜又融洽，內心有種重要的人被奪走的不滿，所以對媳婦們感到相當「忌妒」，因忌妒衍生不滿，直接把媳婦當空氣。

後來說出實話的婆婆，也向無辜「被討厭」的媳婦們道歉，雖然目前還沒辦法完全把媳婦當家人一般聊天互動，但相處模式已慢慢恢復正常人互動，不會再把媳婦們都空氣無視了。

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