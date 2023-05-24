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WHO警告下一波疫情「恐比新冠更致命」　譚德賽：肯定會來襲

▲▼世衛秘書長譚德賽。（圖／路透）

▲世衛秘書長譚德賽。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德賽22日警告，可能比新冠肺炎「更致命」的下一場疫情大流行即將到來，世界必須做好準備，「當下一次疫情大流行來臨時…我們必須準備好果斷、集體且公平的應對措施」，並強調「它肯定會來襲」。

譚德賽在22日舉行於瑞士日內瓦的世界衛生大會（WHA）上表示，「另一種變異株出現，導致新疾病與死亡的威脅依然存在。另一種病原體出現，甚至可能更致命的威脅依然存在」。根據WHO數據，新冠迄今在全球奪走將近700萬條人命。

《路透社》報導，WHO承諾展開預算及財務改革後，成員國最近決定起草一份流行病條約，同時批准提高預算。譚德賽對此表示讚賞，也呼籲針對《國際衛生條例》（IHR）進行最新談判，IHR概述了面對公衛危機時應該進行的準備及應對，「如此一來，世界將永遠不再面臨像新冠這樣的疫情大流行的破壞」。

WHO已經列出目前威脅最大、應該優先研究的「重點傳染疾病」，它們可能在一個區域蔓延，且目前幾乎沒有措施能夠遏止與防範，包括伊波拉病毒、馬堡病毒、中東呼吸症候群（MERS）、嚴重急性呼吸道症候群（SARS）、新冠肺炎、茲卡病毒感染症（Zika），以及X疾病（Disease X）。X疾病是WHO對尚未發現的病菌所引起的疾病的統稱。

公衛專家一致認同，下一場疫情大流行很可能是人畜共通疾病，也就是起源於動物，但之後傳染給人類的疾病，伊波拉、愛滋病及新冠肺炎都屬於這個類別。

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