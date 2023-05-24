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南韓今發射「自主研發」火箭世界號　將8顆人造衛星送上軌道

▲▼南韓首枚自主研發運載火箭「世界號」23日送上全羅南道高興郡羅老宇宙研究中心的發射台。（圖／CFP）

▲南韓首枚自主研發運載火箭「世界號」23日送上全羅南道高興郡羅老宇宙研究中心的發射台。（圖／CFP，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓自主研發的運載火箭「世界號」（又稱寰宇號，누리호，KSLV-II）將預計今（24）日下午6時24分（台灣時間下午5時24分）在全羅南道高興郡羅老宇宙研究中心進行第3次發射，此次將首度搭載8顆用於氣象、科技觀測的人造衛星，預計在距離地表高度550公里處將衛星送上軌道，火箭號昨（23）日已完成豎立作業。

根據《韓聯社》，南韓科學技術情報通信部、韓國航空宇宙研究院24日下午6時24分將第3次發射自主研發的運載火箭世界號，其主要任務為在發射13分3秒後，將8顆人造衛星分離、並送上預定的軌道內，去年6月的第二次發射雖然成功將測試性能用的人造衛星送上軌道，不過當時主要目的是測試世界號發射衛星的能力。

此外，韓華航太公司（Hanwha Aerospace）將以體系綜合企業的身份參觀此次發射準備等過程，為未來由民間主導世界號發射、開啟民間宇宙時代做準備。

火箭世界號已於23日上午7時20分在全羅南道高興郡羅老宇宙中心完成豎立作業，並於晚間9時14分完成相關檢驗，確認推進劑是否會外洩，並連結供應電力和燃料的電纜，當局也全面管控陸海空，管制發射台半徑3公里內人員和車輛進出。

報導指出，在預計發射的4個小時前，當局會先依序為世界號注入煤油（燃料）、液氧，並開始撤除豎立火箭的裝置。

▲▼南韓首枚自主研發運載火箭「世界號」23日送上全羅南道高興郡羅老宇宙研究中心的發射台。（圖／CFP）

身為3段火箭的世界號，預計發射125秒（2分5秒）後會在地表高度64.5公里處分離第1節火箭，234秒（3分54秒）會在高度204公里處分離衛星整流罩，272秒（4分32秒）會在高度258公里處分離第2節火箭，並於783秒（13分3秒）抵達目標所預定的高度550公里處。

此時，火箭世界號將開始分離由韓國科學技術院研發的次世代小型衛星2號，之後以每20秒鐘為間隔，陸續分離4公斤重的對地觀測技術示範立方衛星JLC-101-v1-2（JAC）、10公斤重的宇宙輻射監測立方衛星Lumir-T1、6公斤重的地球觀測和氣象監測立方衛星KSAT3U。

最後在發射923秒（15分23秒）時，完成由韓國天文研究院研發、由4顆10公斤以下6U立方衛星組成的奈米級人工衛星SNIPE從火箭分離的工作。

▲▼南韓首枚自主研發運載火箭「世界號」23日送上全羅南道高興郡羅老宇宙研究中心的發射台。（圖／CFP）

此次火箭世界號的發射工作是否能取得成功，主要取決於次世代小型衛星2號是否能成功進入地表高度550公里處預定軌道，其誤差範圍最大僅5%，至於其他7顆衛星是否能同樣進入高度550公里處的預定軌道，同樣也是定義發射是否成功的焦點之一。南韓科學技術情報通信部將預定發射1小時20分鐘後、下午7時44分（台灣時間下午6時44分）對外公布發射成果。

據悉，南韓自主研發的運載火箭世界號此前曾有2次發射紀錄，2021年10月21日為首度發射，儘管用來保護模擬衛星的整流罩成功與火箭分離，但第3節火箭過早熄火、衛星未進入預定軌道而宣告失敗，直到去年6月21日第2次發射時才成功將測試用衛星送上軌道。

►（第二次發射）全球第7國！南韓首枚國產火箭「世界號」成功發射　送衛星上太空
►（第一次發射）南韓研發火箭「世界號」發射升空！衛星未進軌道...宣告失敗

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