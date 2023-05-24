空姐「攜毒品」入境沙烏地阿拉伯！最重恐判死　義大利官方急交涉

▲義大利空服員德羅莎疑似在沙烏地阿拉伯持有毒品遭逮。（圖／翻攝自Mow Magazine）



記者張方瑀／綜合報導

義大利一名23歲空服員在6日入境沙烏地阿拉伯後失聯，她的父母在2天後報警，這才發現她因涉嫌持有毒品遭逮，而在沙烏地阿拉伯攜帶毒品屬於重罪，她可能會被判處死刑。

根據《鏡報》報導，現年23歲的德羅莎（Ilaria De Rosa）來自義大利，身為立陶宛艾維恩快運航空（Avion Express）空服員的她，因為精通四國語言，所以時常被派飛至中東國家，而她6日飛抵沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）後，直接入住紅海東岸城市吉達（Jeddah）的一間飯店，沒想到她的父母就再也連絡不上她。

德羅莎的父母表示，她每天都會按時跟父母聯繫，所以6日聯繫不上她，接著7日又發現她手機關機後，兩人害怕女兒是遭到綁架，就隨即向義大利警方求助，沒想到聯繫沙烏地警方後得到的結果是，德羅莎因涉嫌持有毒品遭到逮捕。

義大利媒體指出，飯店外的監視器畫面拍到德羅莎和3名阿拉伯男子一起上了一輛車，看起來沒有任何非自願的跡象，而德羅莎也自此未再回到飯店。

持有毒品在沙烏地阿拉伯屬於重罪，德羅莎很有可能被判處死刑；由於德羅莎沒有任何前科，目前義大利外交部正積極與沙烏地官方進行交涉中。根據義大利媒體報導，目前義國駐沙烏地外交人員已經和她見面，據了解她是和一群外國朋友一起被逮，詳細過程仍在調查當中。