俄邊境遇襲！窩裡反還是烏軍反攻起手式？　5大QA一次看

▲「俄羅斯志願軍」由俄羅斯公民組成，親烏並反對普丁。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

俄羅斯貝爾哥羅德州（Belgorod）的邊境村莊22日遭到突襲，儘管2個親烏的俄羅斯民兵組織宣稱犯案，但基輔矢口否認參與其中。此事件衍生一連串謎團，究竟是烏軍反攻之前分散敵軍注意力的行動，抑或意味著俄國內部出現嚴重武裝對立？CNN整理出五大問答，試圖釐清最新戰情。

1、發生什麼事？



貝爾哥羅德州位於俄國西南部，與烏克蘭東北接壤，在22日的一系列突襲中，一座邊境檢查哨站遭占領，住宅、行政大樓及民用設施受到迫擊砲及火砲攻擊，多位平民受傷。州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）表示，州內2地區在夜間被無人機攻擊，2棟房屋起火。邊境村莊科津卡（Kozinka）1位平民死亡，約100人從科津卡和格洛托沃（Glotovo）撤離。

俄羅斯國防部23日表示，部隊已經擊退並殲滅入侵領土的親烏武裝分子，「民族主義者的餘黨被趕回烏克蘭領土，他們在那裡持續受到砲火攻擊，直至被完全消滅。」

▲俄國國防部公布俄軍在貝爾哥羅德州攻擊武裝分子的畫面。（圖／路透，下同。）



2、誰宣稱犯案？

「自由俄羅斯軍團」（Liberty of Russia Legion）在Telegram宣布，與「俄羅斯志願軍」（Russian Volunteer Corps）共同發動越境攻擊，「持續解放貝州地區」。貼文指出，俄羅斯非常容易遭受攻擊，因為「沒有儲備物資能夠回應軍事危機。所有軍事人員都在烏克蘭，或死或傷。」

上述2個武裝團體由俄羅斯公民組成，但據信與基輔結盟，並自我形容為「愛國志願者」。「自由俄羅斯軍團」政治代表巴拉諾夫斯基（Aleksey Baranovsky）向CNN表示，這次行動始於21日晚間，且戰鬥仍在持續中。他沒有提及進入俄羅斯的武裝分子人數，僅說希望「把我們的母國從普丁暴政之中解放出來」。

3、俄羅斯國內反應？

莫斯科23日宣稱，烏克蘭在巴赫姆特保衛戰歷經挫敗後，「轉而對平民進行恐怖攻擊」。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）形容，這場攻擊由「來自烏克蘭的烏克蘭武裝分子煽動」。其餘官員也一致譴責。

但華府智庫「戰爭研究所」（ISW）指出，俄國權威及評論人士對此「措手不及」並且普遍感到困惑。CNN寫道，這可能也會讓普丁很尷尬，他15個月以來毫無根據地主張，必須開戰才能維護俄羅斯安全，但戰場上的回報非常有限，如今面臨國內人民生活被嚴重擾亂的不滿情緒。

▲貝爾哥羅德州遭到突襲。（圖／路透）



4、基輔怎麼說？

儘管「自由俄羅斯軍團」成員宣稱與烏克蘭並肩作戰，基輔卻持續否認此事，目前也不清楚2個俄羅斯武裝團體如何組織、備戰及服從烏軍指揮鏈。烏克蘭國際軍團則已經向CNN證實，上述2團體都不隸屬於他們。

烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）否認基輔參與，堅稱這完全是一起俄羅斯的事件，「他們是俄羅斯人，那是他們的國家，他們有權待在那裡。一些俄羅斯人站在光明的一邊，想要對付現今存在於俄羅斯的黑暗。」烏克蘭軍事情報單位發言人尤索夫（Andriy Yusov）說，「我們可以證實，這次行動是俄羅斯公民進行的…在俄羅斯，他們作為獨立實體行動。」

5、這對烏俄戰爭意味著什麼？

美國退役陸軍軍官赫特林（Mark Hertling）形容，這次行動是一場突襲，旨在基輔發動備受期待的反攻之前，讓俄軍處於劣勢，「這都是形塑作戰（shaping operations）的一部分」。

但CNN指出，這不太可能對烏俄整體戰況造成太大轉變，位於烏東的主要戰場已經數月未見領土變化，反而持續陷入僵局。儘管如此，不論對於烏俄哪一方，仍可能型塑關於這場戰爭的論述。

俄羅斯一直急於把自己描繪成受害者，藉此加大攻擊力道，無疑會利用這些攻擊支持「因為自衛而開戰」的說法。此外也可能發生短期的憤怒報復，因為5月初克里姆林宮遭無人機攻擊，以及去年10月克里米亞大橋被炸斷後，俄軍都對烏克蘭各地發動新一波攻擊。

普丁可能也急於把注意力轉移到前線以外的事情上。他的部隊一直難以對烏克蘭防衛部隊進行重大打擊，最明顯的例子就是長達數月且代價高昂的巴赫姆特保衛戰。