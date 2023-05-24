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瘋傳白俄羅斯總統病重　本人現身回應了

▲白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）現身破除並重謠言。（圖／路透）

▲白俄羅斯總統盧卡申科現身破除病重謠言。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）月初參加俄羅斯勝利日慶祝，當天缺席午宴後即神隱6天，他15日一度公開現況想粉碎病重傳言，但又因手綁繃帶與聲音沙啞反而坐實外界懷疑。對此，他23日在公共場合駁斥傳聞，「我沒有要死，各位。」

路透社報導， 現年68歲的盧卡申科是俄羅斯總統普丁最親密的盟友之一，他9日到莫斯科出席勝利日慶祝時，被拍到面露疲憊，走路有些不穩，而且右手纏著繃帶，還錯過普丁主持的午宴。白俄當局15日公開盧卡申科的照片與影片，似乎有意粉碎謠言，但又被看出他聲音沙啞，神情疲憊，反而坐實了謠言。

白俄官媒23日公布盧卡申科的最新畫面，他聽起來聲音仍然沙啞，在關於健康問題的會議上，他表示自己感染了腺病毒，也就是一般的流感，「如果有人以為我要死了，冷靜點。」他說雖然要花3天才能痊癒，但他最近忙到無法休息，「我沒有要死，各位。你們還得忍受我非常長的一段時間。」

流亡的白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）22日受訪表示，已經準備抓住任何機會，將自己的國家帶向民主。

盧卡申科從1994年上任後在白俄羅斯降下鐵幕至今，一直與普丁走得非常近，去年俄羅斯揮軍從三面展開入侵烏克蘭時，盧卡申科甚至讓俄軍在白俄邊境集結，給俄軍借道從北向南侵略。

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