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車禍驚悚畫面！2青少年拋飛3公尺高　乘客撞屋頂慘死

▲曼菲斯嚴重車禍，副駕駛16歲乘客撞飛車外當場身亡。（圖／翻攝推特`）

▲曼菲斯嚴重車禍，副駕駛16歲乘客撞飛車外當場身亡。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國田納西曼菲斯市（Memphis）傑克遜大道，近日發生一起嚴重死亡車禍，一輛轎車高速行駛在道路上，疑似撞到物體後失控翻滾，駕駛與乘客當場噴飛車外，造成1死1重傷。

綜合美國當地媒體報導，駕駛為一名19歲男子，13日中午他載年僅16歲的女友麥果戈里（Denasia McGregory）行駛路上，在傑克遜大道上高速往南移動，但疑似車輛失控撞上人行道，高速翻滾後撞擊到另一輛車才停下。

影片畫面拍下驚悚一幕，駕駛與乘客都在車輛高速翻滾過程中噴飛車外，離地至少3公尺高，接著駕駛撞破衝戶墜入一間水療中心，乘客則是先撞上一間商店的屋頂後又墜落地面。駕駛身受重傷，乘客麥果戈里則是送醫後宣告不治。

▼車輛在空中翻滾多圈。（圖／翻攝推特）

▼曼菲斯嚴重車禍，副駕駛16歲乘客撞飛車外當場身亡。（圖／翻攝推特`）

當地民眾表示，幾天前才發生差不多的嚴重車禍，當地人已經看習慣了，但對於此次車禍嚴重性仍感到驚訝。其中一名居民表示，當地是西班牙裔社區，他認為這裡的交通和兒童安全因此相對被忽略，他們的小孩想在街上玩，或至少在人行道上騎騎三輪車，但就連這樣每天都得提心吊膽，深怕孩子會被哪裡衝出來的快車帶走生命。

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