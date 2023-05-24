聯合國不應以國籍決定採訪權！　無國界記者組織為台灣發聲

▲台灣連續7年未獲邀參與WHA，我國中央社記者申請的採訪證也臨時遭拒。（圖／CFP）

文／中央社記者陳韻聿倫敦23日專電

中央社2名記者近日請領世界衛生大會（WHA）採訪證遭拒，聯合國日內瓦辦事處人員告知原因為中國施壓。無國界記者組織（RSF）今天發布聲明，要求聯合國勿以國籍（護照）決定採訪權。

RSF要求聯合國開放「所有記者和媒體」採訪聯合國體系活動，強調採訪權不應受記者或媒體的地域背景限制。

聲明指出，自2017年以來，WHA屈服於中方壓力，持續拒絕對台灣公民和媒體核發採訪證，WHA的藉口為他們的國家和護照未獲正式承認。

RSF東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cédric Alviani）強調，以記者國籍或媒體登記地址為由拒絕給予採訪權，這明顯是「歧視」，也違反公眾取得資訊的權利。

聯合國日內瓦辦事處人員22日告訴請領WHA採訪證的2名中央社記者，「中華人民共和國告訴我們需要看到中國護照，或者台灣護照加上台胞證」、「沒有台胞證就沒有許可」，並稱中方「知道所有事情」。

台灣記者並非總是遭阻擋、無法進入聯合國活動場地。RSF指出，自2009至2016年，當北京試圖與台北「和睦」，台灣曾獲邀以觀察員身分參與WHA，台灣記者也獲核發採訪證。同樣在這段期間，2013年，國際民航組織（ICAO）大會曾邀請台灣參加，台灣媒體當時也取得採訪權。

根據中央社歷年經驗，聯合國及其旗下組織舉辦的活動往往以「僅向來自聯合國承認的國家的記者以及登記於這些國家的媒體核發採訪證」為由，拒絕給予台灣記者和媒體採訪許可。

然而，從RSF所舉實例可看出，北京的意志足以影響聯合國及其旗下組織對採訪權的決策；是否「允許」台灣記者和媒體採訪，最終可以是中國說了算。

RSF指出，根據2023年「RSF世界新聞自由指數」（RSF World Press Freedom Index）排名，在180個受評國家中，台灣排名第35，中國則排名第179，也就是倒數第2名。

RSF並提到，中國是全球最大的記者和新聞自由捍衛者牢籠，目前至少有113名相關人士遭拘留羈押。