　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

聯合國不應以國籍決定採訪權！　無國界記者組織為台灣發聲

▲世界衛生大會（WHA）。（圖／CFP）

▲台灣連續7年未獲邀參與WHA，我國中央社記者申請的採訪證也臨時遭拒。（圖／CFP）

文／中央社記者陳韻聿倫敦23日專電

中央社2名記者近日請領世界衛生大會（WHA）採訪證遭拒，聯合國日內瓦辦事處人員告知原因為中國施壓。無國界記者組織（RSF）今天發布聲明，要求聯合國勿以國籍（護照）決定採訪權。

RSF要求聯合國開放「所有記者和媒體」採訪聯合國體系活動，強調採訪權不應受記者或媒體的地域背景限制。

聲明指出，自2017年以來，WHA屈服於中方壓力，持續拒絕對台灣公民和媒體核發採訪證，WHA的藉口為他們的國家和護照未獲正式承認。

RSF東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cédric Alviani）強調，以記者國籍或媒體登記地址為由拒絕給予採訪權，這明顯是「歧視」，也違反公眾取得資訊的權利。

聯合國日內瓦辦事處人員22日告訴請領WHA採訪證的2名中央社記者，「中華人民共和國告訴我們需要看到中國護照，或者台灣護照加上台胞證」、「沒有台胞證就沒有許可」，並稱中方「知道所有事情」。

台灣記者並非總是遭阻擋、無法進入聯合國活動場地。RSF指出，自2009至2016年，當北京試圖與台北「和睦」，台灣曾獲邀以觀察員身分參與WHA，台灣記者也獲核發採訪證。同樣在這段期間，2013年，國際民航組織（ICAO）大會曾邀請台灣參加，台灣媒體當時也取得採訪權。

根據中央社歷年經驗，聯合國及其旗下組織舉辦的活動往往以「僅向來自聯合國承認的國家的記者以及登記於這些國家的媒體核發採訪證」為由，拒絕給予台灣記者和媒體採訪許可。

然而，從RSF所舉實例可看出，北京的意志足以影響聯合國及其旗下組織對採訪權的決策；是否「允許」台灣記者和媒體採訪，最終可以是中國說了算。

RSF指出，根據2023年「RSF世界新聞自由指數」（RSF World Press Freedom Index）排名，在180個受評國家中，台灣排名第35，中國則排名第179，也就是倒數第2名。

RSF並提到，中國是全球最大的記者和新聞自由捍衛者牢籠，目前至少有113名相關人士遭拘留羈押。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
別再做錯了！　亂充電恐害手機陣亡
瑪娃轉強颱！　暴風圈恐再擴大
葛斯齊回應賀軍翔聲明
日男帶1400萬入境遭沒收！上訴結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

車禍驚悚畫面！2青少年拋飛3公尺高　乘客撞屋頂慘死

美債上限談判僵局未解　美股收低231點、台積電ADR跌1.42%

聯合國不應以國籍決定採訪權！　無國界記者組織為台灣發聲

中國封殺美光　美參院領袖回應了

美眾院外委會主席投書：世衛排除台灣是嚴重錯誤

TikTok遭美國蒙大拿州封殺　中國外交部：打壓企業的霸道行徑

歐盟向最高法院提上訴　要向蘋果追稅4300餘億元

俄羅斯邊境遭入侵　國防部：已擊退並殲滅武裝分子

超兇網美「開特斯拉加油」千萬人嘲笑　她反諷酸民：我年收1900萬

台積電：德國設廠案協商仍在進行　最快8月決定

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

台雙寶媽澳洲工地打拚5年　月收10萬↑扛板打釘樣樣行

BLACKPINK開唱「Lisa罕見動怒」　台下無禮舉動全被拍...她轉身走人

男大生騎車撞1700萬賓利　頭重創靠呼吸器維持生命

輪椅壓到腳！捷運上釀口角　一旁乘客勸：道歉就沒事了

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

兒當兵3個月返家給媽驚喜　溫馨擁抱她突冒：長得好黑

《中國說唱》瘦子首戰大勝　滿舒克直接告白...大淵：這我兄弟

超商浩克遭銬滿臉鮮血 員警K完人拍照視角曝光

車禍驚悚畫面！2青少年拋飛3公尺高　乘客撞屋頂慘死

美債上限談判僵局未解　美股收低231點、台積電ADR跌1.42%

聯合國不應以國籍決定採訪權！　無國界記者組織為台灣發聲

中國封殺美光　美參院領袖回應了

美眾院外委會主席投書：世衛排除台灣是嚴重錯誤

TikTok遭美國蒙大拿州封殺　中國外交部：打壓企業的霸道行徑

歐盟向最高法院提上訴　要向蘋果追稅4300餘億元

俄羅斯邊境遭入侵　國防部：已擊退並殲滅武裝分子

超兇網美「開特斯拉加油」千萬人嘲笑　她反諷酸民：我年收1900萬

台積電：德國設廠案協商仍在進行　最快8月決定

「線上逼誘」32名少女下毒手　3死囚遭槍決

車禍驚悚畫面！2青少年拋飛3公尺高　乘客撞屋頂慘死

任天堂「史上最失敗遊戲主機」　官方宣布將終止維修

愛馬仕腮紅加珍珠光更顯高貴　heme柔粉、暖楓一刷宛如天生好氣色

詹皇喊退休「施壓」湖人挖厄文？　洛城名記曝背後盤算

美債上限談判僵局未解　美股收低231點、台積電ADR跌1.42%

疫情考驗下的中國鄉村振興　「窮山溝」拚轉型卻遇遊客清零

連鎖餐廳燒肉活蛆狂竄　肉掀開畫面頭皮發麻！業者認了保存疏失

強颱瑪娃開眼！還會長大　關鍵北轉時間曝

聯合國不應以國籍決定採訪權！　無國界記者組織為台灣發聲

奴才到家見垃圾桶打翻　汪頭戴裝飾撞冰箱自首

國際熱門新聞

日本丸龜「吃出活青蛙」！整隻綠綠碗底游

他嗑藥「24小時性愛馬拉松」！GG壞死要切除

亂充電恐害手機陣亡！5技巧拯救電池健康

富豪回春內幕　把兒子血液注入體內

開特斯拉加油被笑　她一招反擊酸民

新郎婚宴公開「新娘偷吃照」　小王是伴郎

吸毒男砍殺7旬嬤　無情推下水泥井棄屍

俄邊境遭入侵　國防部：已殲滅武裝分子

泰國總理熱門人皮塔：有些政見取經台灣

台積電：德國設廠案協商仍在進行　最快8月決定

日氣象廳宣布：瑪娃已轉「強烈颱風」！

奪命眼藥水釀4死　害14人直接失明

歐盟向最高法院提上訴　要向蘋果追稅4300餘億元

他「把活蟒當皮鞭」瘋狂抽打路人

更多熱門

相關新聞

美眾院外委會主席投書：世衛排除台灣是嚴重錯誤

美眾院外委會主席投書：世衛排除台灣是嚴重錯誤

美國眾議院外委會主席麥考爾今天投書，指世界衛生組織（WHO）縱容中共把台灣排除在外是嚴重錯誤。他表示，此事凸顯北京在聯合國體系擁有龐大影響力，美國應採取更多作為抵制。

WHA拒我國媒體入場採訪　外交部籲聯合國：正視基本權利

WHA拒我國媒體入場採訪　外交部籲聯合國：正視基本權利

我國媒體採訪WHA遭拒　侯友宜「風雨生信心」：台灣要自立自信自強

我國媒體採訪WHA遭拒　侯友宜「風雨生信心」：台灣要自立自信自強

WHA美日英法挺台：「我們」須包含台灣

WHA美日英法挺台：「我們」須包含台灣

快訊／台灣確定無法參加世衛大會

快訊／台灣確定無法參加世衛大會

關鍵字：

中央社WHA聯合國

讀者迴響

熱門新聞

港劇資深綠葉病逝！　「罹癌康復又復發」消瘦近照曝

即／「瑪娃」轉強烈颱風！暴風圈恐擴大

Netflix下手了！凌晨開鍘寄生帳號

「台灣第一媽媽包」喜舖創辦人道歉了

日本丸龜「吃出活青蛙」！整隻綠綠碗底游

「1飲品」連喝4天！28歲女突昏迷　醫嘆：終身洗腎

龍象惡鬥到1點終於結束！史上最晚

嘲諷乘客不懂英文！國泰航空3空姐被開除

他嗑藥「24小時性愛馬拉松」！GG壞死要切除

思樂冰強勢回歸！業者證實了

超強運4星座未來一周旺到爆！　

婚宴會館127人上吐下瀉　翁一天拉6次

快訊／葛斯齊回應賀軍翔聲明「虛心面對，謝謝指教」

亂充電恐害手機陣亡！5技巧拯救電池健康

女友打麻將被胡！基隆男持剪刀猛刺牌友

更多

最夯影音

更多
老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車
凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

台雙寶媽澳洲工地打拚5年　月收10萬↑扛板打釘樣樣行

台雙寶媽澳洲工地打拚5年　月收10萬↑扛板打釘樣樣行

BLACKPINK開唱「Lisa罕見動怒」　台下無禮舉動全被拍...她轉身走人

BLACKPINK開唱「Lisa罕見動怒」　台下無禮舉動全被拍...她轉身走人

男大生騎車撞1700萬賓利　頭重創靠呼吸器維持生命

男大生騎車撞1700萬賓利　頭重創靠呼吸器維持生命

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面