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TikTok遭美國蒙大拿州封殺　中國外交部：打壓企業的霸道行徑

▲▼TikTok。（圖／路透）

▲TikTok狀告美國蒙大拿州政府。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

美國蒙大拿州州長強佛特（Greg Gianforte）17日簽署法案，禁止在州內使用短影音應用程式TikTok，成為全美第一個封殺TikTok的州。中國外交部對此回應表示，美方的行為是濫用國家力量，打壓別國企業的霸權霸道行徑。

中國外交部發言人毛寧表示，「對於企業的具體行為，我在這裡不做評論。我想強調的是，美方迄今沒有拿出任何證據證明TikTok威脅到美國的國家安全，卻一再對有關企業做有罪推定和無理打壓，這是泛化國家安全概念、濫用國家力量，打壓別國企業的霸權霸道行徑。」

毛寧指出，「美方的所作所為違背民眾的意願，也損害美國的信譽，是不得人心的。我們敦促美方切實尊重市場經濟和公平競爭原則，停止無理打壓別國企業，為各國企業在美投資、運營提供開放、公平、公正和非歧視的環境。」

根據CNN報導，蒙大拿州通過新法，自2024年1月1日起，若TikTok或各個應用程式商店對個人裝置提供下載使用TikTok App，將被處以每天1萬美元（約新台幣30萬元）的罰金。這項法律是針對TikTok母公司中國北京字節跳動（ByteDance）與中國政府關係的擔憂，防止中共可能出於間諜目的透過TikTok竊取美國數據。

對此，TikTok公司22日向州地方法院提出訴訟，主張禁令違反美國憲法第一修正案保障的言論自由等權利，尋求撤銷並永久禁止蒙大拿州執行禁令。

TikTok發言人歐柏威特（Brooke Oberwetter）聲明指出，公司正在挑戰蒙大拿州違憲的TikTok禁令，以保護公司業務與蒙大拿州數十萬TikTok用戶，「我們相信，基於極為有力的先例與事實，我們將會贏下這次法律挑戰。」

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