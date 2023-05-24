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超兇網美「開特斯拉加油」千萬人嘲笑　她反諷酸民：我年收1900萬

記者趙蔡州／綜合報導

國外一名爆乳女子近日駕駛新買的特斯拉時，竟把特斯拉開進加油站試圖加油，整個過程被後方駕駛拍下上傳網路，影片一出吸引超過4千萬人次觀看並留言嘲笑。對此，女車主丹妮爾（Danielle Wright）表示，她不在乎網友的嘲諷，反正自己年收入破千萬，買車的錢都是她努力賺的，酸民只是嫉妒她的成功。

▲▼開特斯拉加油被千萬網友狂嘲　爆乳女車主「不在乎」：我年收1900萬元讓別人嫉妒。（圖／翻攝自IG）

▲丹妮爾開特斯拉去加油，遭網友私訊狂酸。（圖／翻攝自丹妮爾IG）

根據外媒The Daily Star報導，22歲丹妮爾的職業是一名情色女星，她在加油站嘗試替特斯拉加油的影片曝光後，她就收到了數千條的嘲笑或揶揄的私訊。她坦承，特斯拉才剛買不久，她確實沒有弄清楚，這輛車不用加油，不過她認為這點錯誤不算什麼，畢竟連特斯拉執行長馬斯克也說過，習慣很難改掉。

丹妮爾說，儘管有許多人嘲笑她，質疑影片從頭到尾都是設計好的，但她完全不在乎「酸民們」的看法，反正她的年收入達50萬英鎊（約新台幣1912萬元），「我已經習慣了被網友嘲諷是假貨、假胸部，整天說這個是假的，那個是假的」、「人們在網路上可以肆無忌憚的亂說話，真的是很荒謬的錯誤」。

而讓丹妮爾最厭惡的言論是，有人質疑特斯拉不是她的。她說，自己正在為更好的生活努力工作，因此不想讓任何人詆毀她的努力，「我靠自己賺的每一分錢買下了這輛我愛的車子，實現了我擁有一輛特斯拉的夢想」、「當你努力工作並取得成果時，有些人會非常嫉妒，變得相當惹人厭」。

▼丹妮爾認為，酸民只是嫉妒她的成就。（圖／翻攝自丹妮爾IG）

▲▼開特斯拉加油被千萬網友狂嘲　爆乳女車主「不在乎」：我年收1900萬元讓別人嫉妒。（圖／翻攝自IG）

▲▼開特斯拉加油被千萬網友狂嘲　爆乳女車主「不在乎」：我年收1900萬元讓別人嫉妒。（圖／翻攝自IG）

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