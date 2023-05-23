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南韓「豬豬脫逃」車陣中亂跑　享受20分鐘自由後…捕獲送往屠宰場

記者張寧倢／編譯

南韓3月才有一隻斑馬從動物園逃脫，在首爾市區逛大街，才過2個月，本周又發生豬隻逃脫事件。大邱廣域市23日早晨7時許的通勤尖峰時段，民眾報警稱「豬在車陣中亂跑」，據了解，這頭豬是從一輛正開往屠宰場的卡車中脫逃，在自由奔走約20分鐘後被當局捕獲，並再次被業者送往屠宰場。

▲▼南韓一隻豬在被送往屠宰場的途中逃脫，短暫享受了20分鐘的自由。（圖／翻攝自YouTube）

▲南韓一隻豬在被送往屠宰場的途中逃脫，短暫享受了20分鐘的自由。（圖／翻攝自YouTube）

根據韓聯社、韓民族日報等報導，南韓大邱消防安全本部向媒體表示，23日上午7時46分左右接獲民眾通報稱，北區梅川大橋上出現一隻豬在公路車陣中漫步遊走。消防當局投入16名人力與3台裝備，經過大約20分鐘就捕獲逃脫豬隻，沒有造成任何人員或財物損失。

據了解，這隻豬是在被送往屠宰場的途中，從卡車上掉落路面，才會逃脫控制。消防當局公布的影片中可以看見，豬隻遭捉捕後，被綁在堆高機的牙叉上並裝載進卡車。相關消防人員指出，「幸好豬隻沒有受傷」，隨後又「重新被送往屠宰場」。

約2個月前，南韓首爾兒童大公園一隻2歲斑馬3月23日從動物園園區逃出，許多民眾在下午2點目擊斑馬在車陣與巷弄之間自由地穿梭奔跑，當地警方、消防當局與動物飼養員們合作，以安全柵欄和麻醉槍成功捉捕，經過3小時20分鐘的逃竄後，斑馬才平安回到園區。

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