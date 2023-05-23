新郎在婚宴公開「新娘偷吃照」　最狂報復賓客傻：小王是伴郎

▲新郎發現被綠，故意在婚宴上公開證據。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

英國一名新郎發現新娘和伴郎外遇，然而他卻不動聲色照常舉行婚禮，直到婚禮當天宴客時，突然請所有賓客打開放在座位上的信封，裡面竟然裝著新娘和伴郎的外遇照片，超狂報復獲得網友大讚。

曾為婚禮策畫師的女主持人米契爾(Georgie Mitchell)近來在網路節目The Unfiltered Bride中，向搭檔史密斯(Beth Smith)爆料，她得知一個超驚人婚禮故事，「我真的不能和你說是誰告訴我的，因為對方不準我告訴別人，但不管了，我還是要講」。

米契爾表示，她聽說一名新郎舉辦完婚禮，宴客時突然站起來向所有賓客表示，「在我正式開始之前，請大家打開放在你們面前的信封…沒錯，那是伴郎和新娘的照片，所以我現在要離開了」。

新郎放下麥克風後，立即就帥氣離開，留下飽受驚嚇的賓客還有新娘家屬。誇張故事讓史密斯驚呼，「所以最後是由新娘買單嗎」，米契爾回覆，「最後全是新娘家屬付的，這就是現世報啊」。

節目在TikTok上曝光後立即獲得58萬人次點閱，許多網友表示，「天啊，我嚇到下巴掉下來了」、「新娘活該啦」、「帥氣，我完全不怪新郎，要是我也會這樣做」，不過也有網友質疑故事真實性，「都市傳說，我好幾年前就聽過類似的故事」。