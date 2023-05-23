恐怖沙坑！4歲娃知名共融公園玩耍卻爆哭　真相竟遭碎玻璃插腳

▲恐怖沙坑！4歲娃在知名共融公園大白沙坑玩耍，竟遭碎玻璃插腳。（圖／市議員陳淑華提供）



記者游瓊華／台中報導

快樂沙坑暗藏危機！台中市議員陳淑華接獲民眾投訴，日前帶4歲兒子到知名逢甲福星公園大白沙坑玩沙，事後孩子卻哭鬧不停，仔細檢查發現小孩腳部被割傷，保險起見帶孩子前往診所檢查，醫生竟從兒子腳中夾出細碎玻璃，讓媽媽心疼不已，也向議員反映。

▲台中市議會23日進行都發建設水利業務質詢，市議員陳淑華、陳俞融、張芬郁、蕭隆澤、陳雅惠、謝家宜等人關心公園環境維護安全問題。（圖／記者游瓊華翻攝）

台中市議會23日進行都發建設水利業務質詢，市議員陳淑華、陳俞融、張芬郁、蕭隆澤、陳雅惠、謝家宜等人關心公園環境維護安全問題，要求針對比較有危險性的角落查察，並加強遊具、設施清理、維護，提供安全的環境給小小朋友、給公園的使用者。

▲台中福星公園的大白沙坑是許多小小朋友的玩樂天堂。（圖／市議員陳淑華提供）



陳淑華表示，接到民眾反應，5月16日她帶3、4歲的孩子到福星公園玩，因小孩腳都是沙子，稍晚回到家才發現小孩的腳被割傷，馬上帶去診所消毒包紮。醫生當場說明，小孩傷口上有碎玻璃，導致小孩腳受傷。

陳淑華說，媽媽們都會帶著孩子到公園玩，公園中的沙坑、溜滑梯對孩子來說，具有無法抵擋的吸引力，是小小孩最愛的遊具，現在多數的沙坑雖都有圍柵，但還是容易留有許多東西在現場沒有被帶走，時間一久就可能有些許的危險因子，對小小孩來說可能就是比較大的危險。

陳淑華要求，台中市政府對每個公園都有編列維護管理的經費，應針對比較有危險性的角落查察，也應加強遊具、設施清理、維護，提供安全的環境給小小朋友、給公園的使用者。另外，市議員蕭隆澤與陳雅惠建議需有專責單位管理，不能一味委外處理，未盡監督責任。