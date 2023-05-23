日本丸龜製麵「吃出活青蛙」！整隻綠綠的在碗底游　業者道歉了

▲日本網友在丸龜製麵吃出整隻青蛙。（圖／推特／@kaito09061）

記者王佩翊／編譯

日本知名連鎖烏龍麵品牌「丸龜製麵」近日推出外帶品項「丸龜搖搖烏龍麵」，然而才上市不到一周就傳出混入活青蛙的事件。一名顧客22日在推特表示，自己在幾乎吃完整碗麵後，在碗底發現一隻青蛙。從影片中更可以看到，綠色的青蛙在碗底的湯汁內不斷「游泳」，十分有活力。對此，丸龜製麵23日緊急在官網上道歉。

推特網友魁斗（@kaito09061）22日在推特上寫道，「我趁著出差特地來吃期待已久的烏龍麵，結果竟然有青蛙。」網友指出，自己是吃到最後才發現這隻「不速之客」，更提醒網友吃之前千萬要小心。

這名網友吃的「丸龜搖搖烏龍麵」是丸龜製麵5月16日首度推出的外帶限定產品，剛推出就深受消費者喜愛，在開賣3天內就賣出超過20萬碗，在社群媒體上更是蔚為話題。而這款烏龍麵類似沙拉，是將生菜、烏龍麵以及醬料一同放進透明容器內，消費者食用前可以用力搖晃，代替攪拌。

從網友上傳的照片與影片可以清楚看到有一隻綠色的青蛙就這樣躺在碗底，隨著網友拿著筷子攪拌，青蛙更是伸出前腿在湯汁裡游泳。

丸龜製麵23日在官網上道歉，並稱該起事件是發生在5月21日，根據調查，青蛙應該是在蔬菜加工廠的時候沒有被發現，最後才會混入食物中。同時也強調未來會加強檢查，防止類似事件再度發生。