阿根廷通膨恐破150%！央行急推2千元新鈔　市值只有台幣125元

▲阿根廷央行推出2千元新鈔，但其市值只有台幣125元。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

阿根廷國內通貨膨脹持續飆漲，導致阿根廷披索快速貶值。為了讓民眾無需攜帶大量現金來購物，中央銀行22日提前推出了面額2000披索的新紙鈔，但這張國內最大面額的紙幣市值僅剩4.087美元（約新台幣125元 ），是美洲最不具購買力的紙鈔之一。

綜合《彭博社》與《衛報》報導，數據顯示，阿根廷近12個月的通膨率已高達109%，是全球最高的通膨率之一，但央行的經濟學家預計，該國未來12個月的通膨率恐將上升至150%。

阿根廷披索市值一跌再跌，加上當地多數的商業交易仍以現金進行，因此當地人不得不隨身攜帶越來越多的現金來購物，但這也造成運輸、攜帶和儲存貨幣的成本升高、銀行ATM提存款機的運作效率低下。

為解決相關問題，阿根廷央行22日發行了面額2000披索的新鈔，希望優化當地的現金流動。按官方匯率計算，2000披索大約值8.5美元（約新台幣260元），但多數阿根廷人習慣在非官方市場購買美元，而在平行市場中，它的價值只剩4.087美元。

總統費南德茲（Alberto Fernandez）表示，「通膨確實存在，想掩蓋通膨是件愚蠢的事。我從不對現實的事情生氣，我們要做的是去解決這些事。」他指出，國家不排除未來可能發行5000披索及1萬披索的紙鈔，好讓政府更方便管理資源，並減少印刷紙鈔的費用。