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安卓人想跳槽！　他狂列14項功能「iPhone做不到」

▲三星S22+實測。（圖／記者陳俐穎攝）

▲三星S22。示意圖，與本文無關。（圖／記者陳俐穎攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名安卓用戶近來發現，周邊使用iOS的人越來越多，尤其是當別人用AirDrop互傳照片時，更讓他覺得孤單，於是萌生跳槽的念頭。這番話掀起熱烈討論，也釣出安卓人狂列14項功能，直呼「安卓可以但iPhone不行。」

一名網友在PTT發文提到，自己是安卓派旗艦機的用戶，用過S8、S10+、S20U、S22U、S23U；然而，他這些年發現，身旁用iOS的朋友比例越來越高，就連工作場所也是，這讓他開始考慮，是否該跳去用用看iOS同級產品。

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對此，就有使用Android的鄉民，簡單整理出14項「在不越獄付費（Jailbreak，俗稱JB，突破蘋果系統限制）的前提下，安卓可以但iPhone不行的功能」

1.通話錄音（沒內建也可以安裝cube acr）
2.高效率長截圖
3.修改LINE通知聲
4.任意第三方手勢APP（例如fv懸浮球、pie control、edge gesture...）
5.在狀態欄頂部顯示電池條
6.畫面分割
7.指紋辨識
8.快速充電
9.輸入法模糊辨識
10.任意電腦可檔案管理
11.熱點斷線
12.返回鍵
13.vanced自動跳過業配
14.記錄充電時間APP

對此，網友們紛紛回應，「悠遊卡，幫補」、「推，光13就讓我離不開Android」、「說得好，哀鳳真難用」、「光熱點斷線就足以致命，出外要分享給電腦平板還要連老半天，果斷讓人跳Android」、「指紋真的屌打蘋果」。

▲網友列出14項iPhone沒有的功能。（圖／翻攝自PTT）

▲網友列出14項iPhone沒有的功能。（圖／翻攝自PTT）

但也有一派人不以為然，直呼「反過來也可以列很多」、「我認為至少87%以上用不太到」、「光看到第7點就覺得有夠可憐，Face ID就算是暗光環境下，也能正常解鎖好嗎」、「真的會看功能的，在板上也只是少數，可能不到兩成，更不用說現實了，許多人根本分不出來手機換代的差異」、「除了7、10、12，其他我不怎麼在乎」。

值得一提的是，美國消費者情報研究組織CIRP調查，從2015年到2023年，購入新iPhone使用者中，前一支使用的手機系統的比例，其中2016年有多達21%用戶是從Android跳槽來的，而2015年的18%用戶居次之。

當然，不少網友直言，會跳槽不代表iPhone就比較好，而是蘋果生態系較完整，也有可能是受到同儕的影響。

▲iPhone新的購買者中，前一支手機系統的比例。（圖／翻攝自CIRP）

▲iPhone新的購買者中，前一支使用的手機系統的比例。（圖／翻攝自CIRP）

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