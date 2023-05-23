南韓「花襯衫神偷」申昌源在監獄輕生　獄警發現緊急送醫

▲申昌源1999年再度被捕時，以身上一套花襯衫聞名全國，掀起一陣流行。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／綜合外電報導

有「現代洪吉童」（홍길동，朝鮮時代義賊）之稱的南韓罪犯申昌源（신창원），過去曾因和同夥犯下竊盜殺人罪入獄，離奇的逃獄過程、以及被捕時身上所穿的華麗花襯衫讓他聲名大噪。不過最近，卻傳出申昌源在獄中嘗試輕生的消息，所幸被巡邏時的獄警發現，送醫後生命並無大礙。

根據韓媒《首爾新聞》、《韓聯社》，目前申昌源在大田監獄服刑，大田監獄昨（22）日指出，申昌源21日晚間8時在自己的獄房中企圖選擇以上吊的方式結束自己的生命，目前尚未確認他使用何種物品，幸好被巡邏中的獄警發現，在失去意識的狀態下立刻被送醫接受舒眠治療，22日終於睜開雙眼，雖然未清楚是否完全恢復意識，但各項數據皆顯示正常，生命並無大礙。

南韓法務部和大田監獄將等到申昌源清醒後，調查選擇輕生的原因。

據悉，申昌源2011年8月在慶尚北道北部監獄服刑時，也曾有過輕生紀錄，幸好被獄警及時發現。2020年，申昌源曾經指控「我們連大小便都要被獄方監控」，獲得國家人權委員會重視。

▲申昌源過去也曾有輕生紀錄。（圖／翻攝自韓網）

現年56歲的申昌源（1967年生）在缺乏關愛的家庭成長，曾因屢次說謊而被父親毆打，自幼生母因罹患肝癌病逝後，便和其他兄弟姊妹遭嫁進門的繼母虐待，國中因為被同學霸凌，入學3個月便申請退學，1982年因竊盜罪被送進少年輔育院，儘管出獄後曾短暫從事餐飲外送，隔年卻又因竊盜罪入獄。

1989年3月，申昌源和3名共犯潛入首爾特別市城北區敦岩洞某鄭姓人家的住處，搶走價值3000萬韓元的物品，並持兇器將對方殺害，因此被判處無期徒刑。

1997年1月，申昌源對未來深感絕望、監獄吸菸屢遭懲處，且思念監獄外的女友，於是他在3個月內將體重從80公斤減至60至65公斤，凌晨從廁所通風口成功逃脫，並透過挖土等方式來到附近工地，沿著監獄外牆成功逃離。

在逃獄的907天，申昌源總共移動4萬多公里，在全國各地犯下105起竊盜案，從富戶盜取9億8000多萬韓元的財產，分送給生活困頓的貧民，期間當局動員超過97萬名員警進行追捕，最後經過無數人提供的線索，以及瓦斯管修理工人「報馬仔」，才於1999年7月在全羅南道順天市同居女友的公寓處被警方成功逮捕。

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