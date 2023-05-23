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威脅伊朗核設施！美公開「巨型鑽地彈」GBU-57照片　不到一天內刪除

▲▼美國巨型鑽地彈GBU-57。（圖／CFP）

▲美國巨型鑽地彈GBU-57。（圖／CFP，下同）

記者羅翊宬／編譯

美國空軍所配備的「巨型鑽地彈」GBU-57（MOP）為「碉堡剋星」系列新成員，號稱可瞬間穿透地下60公尺鋼筋混凝土，對伊朗、北韓（朝鮮）地下濃縮鈾核武設施和軍事指揮系統構成強大威脅。豈料，最近美國空軍在臉書上公開該枚鑽地彈照片後，短短一天內便將之刪除，令外界感到相當好奇。

根據《美聯社》，美國空軍本月2日透過密蘇里州懷特曼空軍基地的臉書頁面罕見上傳GBU-57的圖片，並稱那裡的彈藥中隊收到2枚巨型鑽地彈該武器，計畫要測試其性能，該炸彈被稱之為「大規模軍械穿甲彈」，不過在不到一天的時間內便將相片從臉書撤除，顯然是因為照片透露了武器組成參數和衝擊力道等敏感細節。

懷特曼空軍基地為B-2「幽靈」匿蹤戰略轟炸機的所在地，而B-2轟炸機是唯一一款能夠掛載巨型鑽地彈GBU-57的機種。

至於相片上的GBU-57則標示重量為1萬2300公斤，以及AFX-757、PBXN-114等字樣。詹氏資訊集團（Janes）高級武器分析師烏多西（Rahul Udoshi）推測，AFX-757為一種標準炸藥、PBXN-114為一種相對較新的炸藥，是兩者之間的混合物。

▲▼美國巨型鑽地彈GBU-57。（圖／CFP）

報導指出，美國從2000年代起陸續研發巨型鑽地彈，當時外界越來越擔心伊朗將核武設施建在地下，以此鞏固核武設施。

而在GBU-57照片公佈之際，伊朗正在穩步建設一個核設施，美國私人衛星影像公司行星實驗室（Planet Labs）的衛星影像顯示，德黑蘭當局一直在伊朗中部的納坦茲核設施附近的山區挖掘隧道，從現場挖掘的土丘可以觀測出，該核武設施可能在地下80至100公尺，該設施也可能被伊朗用來進行鈾濃縮，而不僅僅是建造離心機。

報導分析，美國空軍公布巨型鑽地彈GBU-57的目的，很有可能是針對伊朗。

烏多西表示，「美國空軍之所以撤除這些照片，可能是因為它們透露太多關於炸彈的數據，在沒有任何評論或其他理由的狀況下立刻從網路刪除照片，代表著其存在著潛在性的失誤。」

針對為何刪除照片的疑問，《美聯社》並未收到來自美國空軍的回覆。

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