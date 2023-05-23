別再做錯了！亂充電恐害手機陣亡　「5技巧」拯救電池健康

▲科曼多建議做出幾個小改變，就能輕鬆延長電子設備的壽命，並提高其性能，下同。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

不少人在使用手機或筆電不久後，總是會發現電量掉得特別快，或是電池健康度直線下滑。美國消費技術專家兼節目主持人科曼多（Kim Komando）最近就表示，人們在使用電子設備時常常犯了以下5個錯誤，但其實只要簡單做出幾個小改變，就能輕鬆延長電子設備的壽命，並提高其性能。

1. 避免極端溫度

多數的智慧型手機都無法承受高溫，因此將手機放在陽光直射處或高溫的汽車裡，不僅會導致電池過熱，更可能導致手機毀損、資料損失。不過需要注意的是，極端低溫對電池也會造成負面影響，因為鋰離子電池在低溫下可能停止放電，縮短電池的使用壽命，還可能造成螢幕破裂，而攝氏16至22度是最適合電池的理想溫度。

2. 避免筆電電量低到關機了再充電

科曼多分享，她的經驗是讓筆電的電池在多數情況下，維持在中間電量，即至少保持在40%，最不容易對電池造成損耗，也有助於延長電池壽命。她提醒，盡量不要等到電池電量太低時才充電。

3. 避免手機電量100%還一直充電

很多人都有低電量焦慮症，只要看到手機電量掉到80%以下就想馬上充電，但蘋果指出，電池長時間維持在充滿電的情況，將影響iPhone的電池健康度。華為也表示，用戶在手機充滿電後，應及時拔下充電線，以免手機長時間處於高電量狀態，導致電池損耗加快。

4. 增加清潔手機的頻率

疫情後不少人都有消毒手機的習慣，但科曼多提醒，單純擦去螢幕上的指紋是不夠的，因為黏在充電口、喇叭或其他小縫隙的灰塵和污垢也會影響手機性能，但要注意，如果你想用牙籤或棉花棒來清理手機，要小心不要讓牙籤尖端斷掉後掉入手機，或讓棉花棒留下難以清除的絨毛。

5. 小心駭客攻擊

科曼多表示，有些人可能難以發現自己的電子設備性能變差與駭客有關，因為這些駭客可能透過WiFi來駭入人們的電腦，而最好的方法就是將路由器的密碼改成難以被破解的密碼，並在使用後將其關閉，以免駭客透過遠端APP更動路由器資料。