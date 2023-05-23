女懷孕7個月撞見「媽和丈夫愛愛」　全家驗DNA爸崩潰：被綠22年

▲孕婦意外發現媽和丈夫外遇。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子意外撞見媽媽和丈夫床戰，全家在爸爸的要求之下去做DNA檢測，發現媽媽後來生的雙胞胎弟弟竟然是和丈夫所生，2人外遇長達22年，全家人完全都被蒙在鼓裡。

這名40歲女網友在Reddit上表示，她15歲就與39歲丈夫在一起，17歲懷孕後，便與丈夫一起搬去爸媽家，「我祖父的牧場就在爸媽家隔壁，後來他們在牧場蓋了一棟房子，讓我婚後和丈夫住在那裡」。

女子後來又與丈夫生下3名孩子，婚姻生活十分美滿，沒想到近來懷孕7個月的她，意外撞見媽媽和丈夫外遇的衝擊場景，「我媽和我丈夫在她房間裡面，我進去後目睹他們正在做愛，不幸的是，我大女兒當時也在家中，看到我媽全裸只裹著一條床單的樣子」。

▲女子發現，丈夫竟然同時讓她和媽一起懷孕。（圖／示意圖／達志影像）

丈夫向女子坦承，從他們住進這裡隔年開始，母親便主動引誘，後來他們長期有外遇關係，而她推指一算，發現媽媽後來生下的雙胞胎弟弟和最小弟弟3人有可能都是和丈夫所生。

女子把事件告訴父親，3名弟弟在父親的堅持下去做了DNA檢測，結果發現雙胞胎弟弟們是丈夫所生，讓爸爸非常傷心，父女倆都決定和另一半離婚 。女子傷心表示，當時發現自己和母親相隔一周一起懷孕，還覺得很開心，沒想到其實是丈夫同時爬上她們2人的床，目前正在與丈夫打離婚官司。