日氣象廳宣布：瑪娃已轉「強烈颱風」！　最新路徑曝光

▲氣象廳稱瑪娃已轉強烈颱風。（圖／氣象廳）



記者王佩翊／編譯

今年第2號颱風「瑪娃」已經生成，日本氣象廳22日晚間表示，瑪娃已轉為「強烈颱風」（44m/s≤ 最大風速 < 54m/s），預計26日轉為「猛烈颱風」（54m/s≤ 最大風速）。而根據我國中央氣象局定義，瑪娃目前仍然屬於中颱（32.7m/s≤ 最大風速 < 50.9m/s）。

中央氣象局原預測瑪娃25日將轉為強颱，不過最快24日就可能成為今年第一個強烈颱風。由於台灣與日本對於強颱與強烈颱風的定義不同，日本氣象廳22日晚間9時就宣布，瑪娃已轉強颱。根據氣象廳23日上午9時最新數據，瑪娃颱風中心位置在北緯11.2度，東經146.9度，在菲律賓東側以每小時10公里的速度朝北方前進。

▲▼日本（上圖）與台灣（下圖）颱風強度定義不同。（圖／日本氣象廳、中央氣象局）

目前瑪娃中心氣壓955百帕，近中心最大風速每秒45公尺，瞬間最大陣風每秒60公尺。中央氣象局指出，由於距離遙遠，因此暫時對台灣沒有影響，而22日晚間出現的大雨則是受到鋒面影響。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇則表示，周日之後有可能會開始受到瑪娃颱風外圍環流的影響，北部、東半部地區降雨的機會提高。