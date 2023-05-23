瑪娃恐成關島20年來「最強颱風」！　將釀破壞性風暴、洪水

▲颱風瑪娃恐將襲擊關島，成為20年來襲擊關島的最強颱風。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

今年第2號中度颱風瑪娃（Mawar）來勢洶洶，正在向馬里亞納群島（關島、塞班島、羅塔島等）移動，預計明（24）日將在關島或羅塔島附近，近中心最大風速達每小時160公里（100英里），挾帶著具破壞性的風暴、巨浪、大風、豪雨向關島移動，預估恐將成為關島20年來最強的颱風，目前當局已向關島發佈颱風警報。

根據《福斯氣象網》（Fox Weather），美國國家氣象局已經針對關島、以及關島東北偏北約64.3公里（40英里）的羅塔島發佈颱風警報，颱風瑪娃逼近馬里亞納群島，當接近關島和羅塔島時，預計會向西急劇轉彎，且強度會加強，而當颱風瑪娃向西轉彎時，將會決定哪些島嶼會受瑪娃衝擊，整體颱風路徑仍存在不確定性。

自從2002年12月四級超級颱風彭梭娜（Pongsona）中心位置從關島東部經過，以每小時278.4公里（173英里）的風速重創關島，對美國造成損失第二大的自然災害後，颱風瑪娃可能是20年來距離關島如此近的最強颱風。

美國國家氣象局認為，颱風瑪娃最有可能的情況是24日在關島附近，或是從關島上空經過。為此，當局針對塞班島、天寧島發佈颱風預警和熱帶風暴預警，至於關島、羅塔島、天寧島則發佈洪水警報。

目前颱風瑪娃的中心位於關島東南偏南，正在向北北西移動，遠離颱風中心的外圍雲雨帶偶爾會襲擊關島和馬里亞納群島，帶來大雨和陣風。

颱風瑪娃預計下周初將向西北、北、東北方等方向移動，對西太平洋造成衝擊，隨著颱風路徑的曲線愈晚彎曲、路徑愈不尖銳，下周對菲律賓北部、台灣、日本的潛在威脅就會變得愈大。

另外，受到颱風瑪娃的影響，關島、羅塔島海岸附近可能出現比正常潮位高出4至6英尺、甚至局部高達8英尺的巨浪，威脅當地居民生命。