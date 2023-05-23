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蓋亞那中學女宿大火！19人遭柵欄擋「葬身火海」　警：疑蓄意縱火

▲▼蓋亞那一所中學女舍21日晚間發生火災，造成至少19人死亡。（圖／路透）

▲蓋亞那一所中學女舍21日晚間發生火災，造成至少19人死亡。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

南美洲國家蓋亞那（Guyana）一所中學女舍21日晚間發生火災，造成至少19名學生喪命，另有多人受傷，而警方的初步調查結果顯示，這可能是一起人為的縱火事件。

綜合BBC和美聯社報導，這起事件發生於蓋亞那中部礦業城鎮馬迪亞（Mahdia）。當地時間晚上10時50分，宿舍大樓的西南端突然竄出火舌，隨後火勢迅速蔓延，最後吞噬了整棟建築。

當局透露，雖然女宿共有5個出口，但由於事發當時鐵柵欄都被上鎖，導致學生們逃生不及，受困火海，因此消防員不得不在宿舍東北面的牆上開一個洞，協助學生們逃生。

蓋亞那政府最初宣布罹難的學生人數共有20人，但消防當局後來將死亡數字修正為19人。當局指出，由於有多名學生傷勢嚴重，其中更有2人處於危機狀態，因此當局安排了飛機送她們到首都喬治城治療。

警方初步調查結果顯示，這場火災可能是一起蓄意縱火事件，不過警方暫時還未掌握嫌犯的身份。國家安全顧問戈維亞（Gerald Gouveia）表示，緊急救援部隊如今仍在努力控制火勢，但由於當地的天氣條件惡劣，因此空中救援人員面臨的挑戰不小。

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