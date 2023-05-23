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俄中反擊了！　批評G7公報「顯露圍堵決心」分裂世界

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基21日在G7峰會上與各國領導人進行會談。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基21日在G7峰會上與各國領袖會談。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

七大工業國組織（G7）20日發布聯合公報，誓言對俄採取新制裁，並一致表達對中國與日俱增的擔憂。對此，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）表示，G7的目的就是為了「圍堵俄羅斯和中國」，中國外交部也表示，「國際社會不會接受G7主導、根據意識形態與價值分裂世界的西方規則。」

CNN報導，拉夫羅夫表示，西方正在利用烏克蘭，對俄羅斯進行戰略挫敗，而G7本屆峰會的決定是為了「雙重遏止」俄羅斯與中國，顯然沉醉在「自己的偉大」裡。

中國外交部批評，G7「阻礙國際和平」，需要「反省行為並改變方向」，北京已決定針對主辦國日本及其他各方「抹黑及攻擊」的行為採取「嚴肅舉措」，「大規模單方面制裁、『脫鉤』行為、破壞產業及供應鏈，都讓美國成為把經濟與貿易關係政治化及武器化的真正脅迫者。」

G7於20日發表具里程碑意義的聯合公報，關於針對中國的共同立場，發表迄今最詳細的表述，強調必須與這個世上第二大經濟體合作，但也要抗衡其「惡意行為」，確保經濟安全並反對經濟脅迫，但沒有明確點名北京。領袖們也誓言採取新措施，遏止俄羅斯繼續為戰爭提供資金及燃料的能力。

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