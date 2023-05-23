狠媽溺斃6歲女！大女兒被吵醒　浴室驚見8歲妹是下一個

▲伯恩在浴室裡面謀殺2個小女兒。（圖／免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國南卡羅來納州一名母親在家中徒手將一名小女兒溺斃，要溺斃二女兒時，被最年長的16歲女兒及時發現並制止。該名母親被依謀殺、企圖謀殺等罪名起訴。

美聯社報導，19日案發當天，聖海蓮娜島（St. Helena Island）上37歲的伯恩（Jamie Bradley Brun）正在家中浴室裡，凌晨1時30分許，她16歲的大女兒被尖叫聲吵醒，浴室傳來她年僅8歲妹妹的驚叫聲。

大女兒來到浴室後發現伯恩正試圖淹死妹妹，她和伯恩發生一陣爭搶後救出妹妹，兩人跑向附近親戚家求救。

▲伯恩被羈押不得保釋。（圖／翻攝推特）

警方獲報後於8分鐘內趕到現場，發現伯恩6歲的女兒已經倒地失去意識，送醫搶救後仍宣告不治。警方逮捕伯恩後，一度遇到伯恩反抗企圖搶槍，員警最終用電擊槍制伏伯恩。

伯恩目前受到羈押並不得交保，貝佛特郡警長坦納（P.J. Tanner）表示，伯恩的大女兒非常勇敢，在沒有任何人的幫助下，將妹妹從失控的媽媽手中救出。不過坦納不願意提供更多伯恩謀殺女兒的細節，也表示判斷伯恩精神是否失常也不是他的工作，他只說檢警已依謀殺、企圖謀殺等罪名將伯恩起訴。