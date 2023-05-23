亞馬遜創辦人貝佐斯訂婚了　和未婚妻當過彼此小三

▲亞馬遜創辦人貝佐斯和伴侶桑契斯訂婚。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

消息人士透露，亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）與伴侶桑契斯（Lauren Sánchez）已經訂婚了，兩人當過彼此前段婚姻小三的過往，也再度受到討論。

與貝佐斯、桑契斯親近的消息人士告訴CNN，兩人已經訂婚了，但並未透露求婚細節，或是關於婚禮的相關計畫。

貝佐斯與前妻史考特（MacKenzie Scott）結縭25年，共同養育4個孩子，貝佐斯於2018年開始和桑契斯交往，史考特發現兩人婚外情後，火速於2019年申請離婚獲准，並帶走貝佐斯一大部分財產。桑契斯則在前幾段關係中有3個小孩，並與好萊塢經紀人懷特塞爾（Patrick Whitesell）有過13年婚姻，直到2019年離婚。

貝佐斯和桑契斯於2019年首度公開兩人的戀情，交往期間兩人除了在公共場人讓媒體拍攝合照以外，對於私生活都相當低調。2022年，兩人在華盛頓特區的家中，首次接受由CNN進行的共同訪問，他們在席間談到了如何策略性地將貝佐斯鉅額的財富，透過各種方式捐贈出去的慈善事業。

桑契斯曾是一名媒體記者，與貝佐斯交往後成為一名慈善家。當談到慈善事業時，桑契斯說她和貝佐斯是非常好的隊友；貝佐斯則稱讚桑契斯是最大方的人。

貝佐斯同時也是太空公司藍色起源（Blue Origin）的創辦人，於2021年坐上太空艙飛入太空再返回地球。桑契斯除了媒體人身分，還曾是一名直升機駕駛員，她說她也計畫在未來幾年內登上太空，表示到時會有一大群女性加入她。