美國務院：瓦格納集團藉馬利運送軍火　暗助俄羅斯侵烏

▲「瓦格納集團」惡名昭彰。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國務院22日指出，俄羅斯瓦格納傭兵集團試圖掩蓋購運軍火到烏克蘭戰場的事實。華盛頓當局得知，瓦格納集團正尋求從非洲國家馬利運送軍火幫助俄羅斯侵略烏克蘭。

路透社報導，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，瓦格納集團願意假造文件以轉移相關軍火，「情報顯示，瓦格納一直試圖向外國供應商購買武器系統，再透過馬利作為第三方運送這些軍火」，「我們還沒看到任何跡象表明，這些軍火的採購已經完成或執行，但我們正在密切監視這個情況。」

米勒表示，華府當局已對部分支持瓦格納軍事行動的個人或企業實體祭出制裁，並說美方將會分享更多相關消息。

▲瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）。（圖／路透）

路透社目前尚未能取得馬利政府對此事的評論。

瓦格納傭兵集團在烏克蘭戰場與俄羅斯軍隊一同作戰，包括部分戰況最為激烈的地區，像是巴赫姆特爭奪戰。

事實上，西方國家早在2021年底就對瓦格納集團在馬利的活動示警。西非國家馬利於2021年發生政變，新領導人上台，當時俄羅斯聲稱當地俄軍並非雇傭兵，而是在協助配備俄式武器的當地軍隊進行訓練。