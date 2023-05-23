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比爾蓋茨：AI個人助理將殺死Google搜尋引擎、亞馬遜

▲比爾蓋茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲比爾蓋茲預測AI個人助理將劇烈改變使用者習慣。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）22日表示，未來AI助理將會強大到讓第一間發展它的公司從競爭對手中脫穎而出。他還說AI科技將會大幅改變使用者習慣，取代Google等搜尋引擎， 人們也不會再在亞馬遜網站上購物，或使用部分生產力工具。

綜合外電報導，比爾蓋茲22日出席高盛與天使投資公司（SV Angel）關於人工智慧（AI）的座談活動，他相信未來頂尖的AI公司將會開發個人數位助理，可以幫助人類執行特定任務。

AI個人助理的功能將強大到足以改變使用者習慣，比爾蓋茲指出，無論誰在個人數位助理領域勝出，都會是件大事，「因為你再也不會上搜尋網站，你再也不會訪問生產力工具網站，你也不會再上亞馬遜。」

AI助理尚未被成熟發展出來，比爾蓋茲說，未來它會習得使用者的需求與習慣，幫助使用者「看那些你沒時間看的東西。」至於誰可能是未來AI個人助理的贏家，他認為有五五波的機會，不是新創公司就是科技巨頭。

「如果微軟沒有踏足這個領域我會很失望」，比爾蓋茲說雖然如此，但包括「Inflection」在內幾間新創公司讓他印象深刻。「Inflection」是由英國人工智慧公司DeepMind前聯合創辦人蘇萊曼（Mustafa Suleyman）聯合創辦的。

儘管AI將帶來翻天覆地的改變，比爾蓋茲表示AI數位助理仍需要一段時間才會問世，在此之前，各公司都會繼續將類似OpenAI的ChatGPT的生成式AI納入自身產品中。

除了改變使用者取得資訊與網路購物的習慣，比爾蓋茲說AI未來在健康衛生領域也會加速發展，甚至推動更多先進藥物的開發。

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