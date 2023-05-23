松田康博看G7峰會：台海和平穩定重要性已升格

▲日本東京大學教授松田康博。（圖／翻攝自松田康博臉書）



文／中央社

今年由七大工業國集團（G7）輪值主席國日本在廣島舉辦的G7峰會21日閉幕，日本東京大學教授松田康博接受中央社電話專訪表示，從G7峰會聯合公報可看出台灣海峽和平穩定的重要性升格了。

● 日美2+2會談到G7公報 台海和平穩定重要性升格



G7峰會聯合公報記載：「我們重申台灣海峽和平與穩定的重要性，它對國際社會的安全與繁榮不可或缺。G7成員國在台灣問題上的基本立場沒有改變，包括聲明的一個中國政策。我們呼籲和平解決兩岸問題。」

對此，松田對中央社表示，2021年3月日、美外交及國防部長會議（2加2會談）發表的聯合宣言指出台海和平穩定的重要性，2021年4月時任日本首相的菅義偉與美國總統拜登舉行日美高峰會時也強調此事。後來，日美與其他國家的雙邊或多邊會談時也提及此事，同樣的說法講了2年，但未言及其「重要性」有多麼重要。

他指出，因為去年10月美國的國家安全戰略報告記載台海和平穩定的重要性對區域和全球的安全與繁榮而言是生死攸關（critical）。後來，去年12月日本的國家安全戰略指出，台海和平穩定對國際社會的安全與繁榮而言是不可或缺（indispensable）的因素。

松田認為，此用語可說是台海的重要性升格了，後來美加等個別的雙邊文件上也開始出現類似的說法。而這次G7峰會聯合公報對於台海和平穩定重要性的陳述與日本國家安全戰略的陳述完全一樣。

亦即，G7成員國都同意這觀點，將來不只是日美，日英、日澳、日本和北約之間，或者是美國與其他的盟國將來展開雙邊會談時的聯合聲明也將提及「台海和平穩定的重要性對國際社會的安全與繁榮而言是不可或缺的因素」。

松田表示，有關台海和平穩定的重要性，從2021年至2023年G7峰會可說是「第一輪」，強調了重要性；但現在第2輪已開始，指出「台海和平穩定的重要性對國際社會的安全與繁榮來講是不可或缺的因素」。

▲日本主辦的廣島G7峰會21日閉幕。（圖／路透）



● 馬克宏失言棄台 松田：搗亂西方國家團結不足取



針對台灣議題，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）4月訪中後對媒體談及歐洲不應成為美國的「追隨者」，應避免被捲入衝突。

對此，松田指出，中美關係趨於緊張，法國不想被拖下水，甚至想從中獲得利益，這是法國外交的傳統作為，但現在不應有這樣的作為和論述，因為現在中俄的軸心國態勢已出現，現在說這樣的話是在搗亂西方國家的團結，是不應該的。

松田認為，馬克宏應該知道先前的那番言論是稍有失言。後來就是中國駐法國大使盧沙野的失言，盧沙野以法語說出的失言，馬克宏也應該有耳聞，知道國內外的批評。

因此，從結果來看，這次G7馬克宏並未特別主張表示要與美國劃清界線。他完全配合G7其他成員國，先是從聯合公報的記載將台海和平穩定的重要性升格了。此外，聯合公報記載G7成員國的「一中政策」沒改變，呼籲兩岸問題和平解決。

● 美中關係難脫鉤 「去風險化」尋求對話



美國總統拜登21日在廣島G7峰會後的記者會上表示，各國在對中國的態度上達成共識，無意與中國脫鉤，但同意在對中關係上須去風險化，將供應鏈多元化，以免過度仰賴單一國家。拜登還表示，大家將會很快看到中美關係解凍。

對此，松田表示，拜登政府是希望與中國取得聯繫，使得美中關係穩定，但中方不會買單。中方認為拜登政府是說一套做一套。譬如說，中國國防部長李尚福被美國列入制裁名單，所以堅決不與美國軍方溝通。李尚福特意與日本防衛大臣濱田靖一通電話給美國看。

美國國務院2018年9月宣布，時任中共中央軍委裝備發展部長李尚福因涉及與俄羅斯軍火商的「重大交易」，被美國列為制裁對象。

松田說，美中現在還在彼此試探當中，還在試水溫。英文的「脫鉤」一詞不太受歡迎，尤其是歐洲方面，於是改用「去風險化」（de-risking）一詞。而且美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）、國務卿布林肯（Antony Blinken）都曾說美國的政策並不是要與中國脫鉤。

不過，松田認為，拜登政府對中國不太可能手軟或退縮，否則將遭美國國會提出抗議。現在拜登政府是維持現有對中國的制裁，同時要與中國對話。

G7聯合公報提及確認台海和平穩定的重要性，引發中國不滿。但日本政府發言人、官房長官松野博一在例行記者會上強調：「對於中國，日本該主張的就主張，強烈要求中國做出負責任的行動。」

松田表示，G7峰會前，岸田訪問烏克蘭、G7成員國，走訪非洲、東南亞等，還派特使出訪，基本上，日本該做的都做了。日本政府派外相林芳正訪北京，原本期盼林芳正能見到中國國家主席習近平，但卻遭拒。

● 「右手握手、左手打人」 中國外交難改善



松田觀察日中關係指出，雖然中國主觀上非常注重日本，希望能夠離間日本與美國，但是中國做不到。中國外交再怎麼努力想改善中日關係，國家安全部還是繼續抓人；中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅再怎麼努力想改善中美關係，但軍方還是施放「氣球」偵測美國的內部、軍事基地。

松田說：「中國是右手想握手、左手繼續打人。結果無法改善外交關係。」

他認為，對日本來說，以目前的態勢，所有自身的盟友、美國的盟國與友邦站在日本身邊後再來面對中國，這樣比較好。日本單獨跑去北京也拿不到好處。這次除了G7成員國之外，還有印度、韓國等8個受招待國，日本以這些國家做後盾再面對中國比較明智。

有關中美關係，松田認為，亞太經濟合作會議（APEC）今年11月將在美國舊金山登場，美方希望習近平出席，中方也期盼。中國的外交部門為了讓習近平訪舊金山、而且一定要是圓滿成功的訪問，不管美方多麼嚴厲，他們還是要謀求一個折衷點。

● 經濟亮紅燈 中國矛盾作法難脫惡性循環



松田觀察到中國今年的經濟很差。去年12月15、16日的經濟工作會議顯示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫的「清零政策」對中國經濟產生巨大傷害。今年3月的「兩會」（中國全國人大會議及中國全國政協會議）也顯示中國當務之急是拼經濟。

松田說，總統蔡英文4月初出訪友邦過境美國期間與美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會談時，北京的軍事演習規模小於去年8月蔡總統與當時的美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）會面後的軍演。如果中國每次都實施大規模軍演，會嚇跑外商。

他說，中國主觀上是想到振興經濟，改善與外國的關係，但左右手作法矛盾。中國想振興經濟，但有些部門仍按習近平的意思做事，也就是國家安全部要加強安全，繼續抓人；共軍加強軍備，繼續備戰；外交部繼續改善跟其他國家的關係。換句話說，在這種矛盾的狀況下，中國也不能太武斷，用武力威脅他人的做法也不會貫徹到底，會保留回頭的餘地。

松田認為，現在外商都不敢到中國增加投資，台商也陸續撤資，在此情況下，中國經濟亮起紅燈，所以中國一定要改善與日美歐的關係。但是，中國對包括「台灣議題」在內有很多原則不退讓，一定要做出強硬反應，結果導致更多國家覺得台灣議題嚴峻，需加強合作因應。中國已失去了靈活性，很難擺脫這個惡性循環。