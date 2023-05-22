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美國與巴紐簽署國防合作協議　抗衡中國影響力

▲▼美國國務卿布林肯（右1）22日與巴布亞紐幾內亞簽署國防合作協議。（圖／翻攝自Twitter／Secretary Antony Blinken）

▲美國國務卿布林肯（右1）22日與巴布亞紐幾內亞簽署國防合作協議。（圖／翻攝自Twitter／Secretary Antony Blinken）

文／中央社

美國國務卿布林肯今天代替總統拜登出訪巴布亞紐幾內亞，並與該國簽署國防合作協議，允許美國軍隊進入其機場和港口。與此同時，美國正在太平洋區域與中國展開競爭。

法新社報導，在巴紐首都莫士比港（Port Moresby）與14個南太平洋島國領導人參加「印太島嶼合作論壇」（Forum for India-Pacific Islands Cooperation，FIPIC）之前，巴紐國防部長達基（Win Bakri Daki）與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）簽署了雙邊「國防合作協議」（Defence Cooperation Agreement，DCA）。

巴紐總理馬拉普（James Marape）在簽署儀式上說，協議將賦予巴紐國防軍「自1975年以來從未有過、了解其水域狀況的能力」，進而促進經濟安全。他還說，巴紐正設法提升與美國的關係。

布林肯則表示，國防合作協議是由「平等主權夥伴」美國和巴紐共同起草，協議將提升巴紐防禦能力，以加強人道主義援助和災難應對，並使美國和巴紐軍隊更容易進行聯合訓練。

美國與巴紐還簽署另項單獨協議，允許美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）巡邏巴紐專屬經濟海域，以保護其經濟免受非法捕魚的侵害。

布林肯指出，未來兩國都將可以登上對方的船隻，分享技術專長，並一起「更有效地巡邏」海洋。

他說，「我們正共同努力塑造未來。我們也非常期待能將雙方的夥伴關係提升到一個新水準。」

美國國務院表示，與巴紐的協議將「加強安全合作以及雙邊關係，提高巴布亞紐幾內亞國防軍的能力，並強化該區域的穩定與安全」。

除國防協議外，華府也將提供巴紐4500萬美元資金，以打擊犯罪集團、減緩氣候變遷、對抗愛滋病，並為巴紐軍隊提供防護裝備。

 

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