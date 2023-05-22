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Meta將臉書用戶資料傳輸美國　歐盟「重罰近400億」破紀錄

▲臉書，Meta。（圖／路透）

▲ 歐盟隱私監管機構因Facebook轉移歐洲用戶個資開罰。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

Facebook母公司Meta因將歐洲用戶資料傳輸至美國，被歐盟主要隱私監管機構重罰13億美元（新台幣近400億元），創下歐盟罰款最高紀錄。

綜合《華爾街日報》 及《路透社》，愛爾蘭資料保護委員會（DPC）22日聲明宣布對Meta的裁決，除罰款外還要求Meta，未來6個月內停止向美國傳輸歐洲Facebook用戶資料，並刪除已經發送的資料。

DPC開出的金額超越盧森堡2021年根據《一般資料保護規則》針對Amazon廣告業務侵犯隱私行為開出的7.46億歐元罰款，Amazon已向盧森堡法院提出上訴。

Meta對此聲明回應，將對包括「不合理且不必要罰款」的裁決提出上訴，並透過法院尋求暫停執行命令。

若華府與歐盟在6個月內達成跨大西洋協議，Meta便可免於罰則。這項裁決勢必對美國政府造成壓力，加大要求敲定協議的聲浪，該協議將允許Meta及數千家跨國企業繼續在美國境內傳輸這類資料。

Meta及其他許多美國科技公司都會將資料從歐洲轉移至主要數據中心所在的美國，知情人士透露，Meta可能會嘗試重新設計系統，以便將大多數歐洲用戶資料儲存在歐洲，但這項作業極其複雜。

Meta在提交給監管機構的文件中表示，若被勒令暫停轉移資料，恐怕被迫停止在歐盟提供服務。該公司聲稱在歐盟擁有超過2.55億Facebook用戶，在整個歐洲地區的收入則佔整體近1/4。

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