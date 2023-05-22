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南韓外送App出現「線上乞討」　客人訂餐直接備註：沒錢吃飯想賒帳

▲▼南韓外送、韓國外賣、美食外送員。（圖／CFP）

▲南韓最近出現大量透過外送平台訂餐進行「新型乞討」的事件。（圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓最近有餐廳業者在網路論壇文章中不滿表示，最近遭遇以外送平台進行「新型乞討」的情況增加，顧客在訂餐要求上備註「生活有困難」、「薪水要10號才入帳」、「懷孕的老婆已經3天沒吃飯了，請幫幫我」等事由，希望老闆同意賒帳幾天。部分業者好心給顧客方便，卻直到雙方約定好的日期都沒收到匯款。

綜合朝鮮日報、紐西斯通訊社等南韓媒體報導，韓網論壇的自僱業者社團出現一篇題為「最近經常看到的外送要求」的文章，附上許多餐廳透過美食外送平台接單，訂單照片上顯示顧客們選擇現場付款，卻備註了各種「想要賒帳」的理由。

一名顧客寫道「如果私訊匯款帳號給我，兩天後就會轉帳。若沒辦法賒帳，請取消訂單」，另一人則稱「出於個人因素，等5月10日領薪水後會將包含外送費在內的費用匯款過去，如果不行就取消吧」。

部分顧客還向餐廳強調了自己生活貧窮，「老闆真的很抱歉，我昨天開始就沒吃飯，如果方便的話，我明天錢就會入帳，能不能明天再匯款過去？」、「懷孕的妻子已經3天沒吃飯了，請幫幫我。錢我會在25日拿給您。」等，以經濟困難作為要求餐廳老闆給予協助的理由。

據稱，這可能是因為南韓網路上先前曾出現過類似內容的「暖心」文章，一名未婚懷孕的女子訂餐時要求賒帳至下周末，結果老闆最後真的收到錢，還問女子有沒有意願來餐廳上班。結果其他訂餐顧客效仿這個方法要求賒帳，不過有業者就留言說，之前被用這種方法騙過錢，「說過幾天後就會付帳的人，過了一年多還在用同樣的話術騙賒帳。」

報導指出，如果通過外送App等線上方式訂餐後習慣性地不支付餐費，將以詐騙嫌疑受刑事處罰。事實上，釜山地方法院4月刑事單獨6庭就曾對一名以類似手法進行詐騙54次「免費餐點」的男性被告，判處4個月有期徒刑、500萬韓元（約新台幣11.6萬元）賠償。

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