快訊／中國、巴基斯坦反對　台灣確定無法參加世衛大會

▲圖為瑞士日內瓦世界衛生組織總部。（示意圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

第76屆世界衛生大會（WHA）21日至30日在瑞士日內瓦登場，我衛福部長薛瑞元也率領政府世衛行動團前往當地。不過最新消息指出，大會22日仍決定不邀請台灣參加今年的世界衛生組織大會。

路透報導，中國與巴基斯坦敦促成員國拒絕邀請台灣參加WHA，而友邦史瓦帝尼、馬紹爾群島則是支持台灣參與WHA大會。

中央社先前報導，薛瑞元表示，若台灣確定無法受邀與會，將遞交抗議信。

其實台灣曾於2009年至2016年間，受邀以觀察員身分參與WHA，然而自2017年起便未再邀請我國出席，被排除在全球衛生體系之外。