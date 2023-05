快訊／中國、巴基斯坦反對　台灣確定無法參加世衛大會

▲圖為瑞士日內瓦世界衛生組織總部。(示意圖/路透社)

記者詹雅婷/綜合報導

第76屆世界衛生大會(WHA)21日至30日在瑞士日內瓦登場,我衛福部長薛瑞元也率領政府世衛行動團前往當地。不過最新消息指出,大會22日仍決定不邀請台灣參加今年的世界衛生組織大會。

路透報導,中國與巴基斯坦敦促成員國拒絕邀請台灣參加WHA,而友邦史瓦帝尼、馬紹爾群島則是支持台灣參與WHA大會。

中央社先前報導,薛瑞元表示,若台灣確定無法受邀與會,將遞交抗議信。

其實台灣曾於2009年至2016年間,受邀以觀察員身分參與WHA,然而自2017年起便未再邀請我國出席,被排除在全球衛生體系之外。

@GovtofPakistan says no to #RepublicofChina (ROC) #Taipei inclusion into @WHO Member States supporting #PeoplesRepublicofChina position. #marshallislands say yes to include #ROC. Interesting. #Taiwan @Dr_YasminRashid health #Punjab #WHA76 pic.twitter.com/w7khBOedOe