40DDD辣模濕身放送！性感泳裝秀「核彈巨乳」　下秒被房東趕出家門

▲辣模瑪莉索在IG秀出泳衣照後被房東趕出家門，下同。（圖／翻攝自IG）

記者葉睿涵／編譯

美國Only Fans辣模瑪莉索（Marisol Yotta）因據稱擁有40DDD巨乳而聲名大噪，但她最近卻因為秀出身穿泳衣在社區泳池游泳的照片，而被房東趕出家門，讓她難以接受，憤憤不平。

據《太陽報》報導，瑪莉索此前在Instagram公開她身著性感泳衣，在佛州豪華公寓Privé Island社區泳池中游泳的畫面。當時，瑪莉索的泳衣完全濕透，被譽為「核彈巨乳」的美胸輪廓若隱若現，令人想入非非，也瞬間吸引了不少網友注意。

然而，瑪莉索的清涼照曝光5個星期後，她接獲房東通知，認為她在社區泳池大膽的表現「並不合適」，因此社區不再歡迎她住在當地，不僅拒絕了她延長租約的要求，還下令她立即搬離，令瑪莉索錯愕不已。

瑪莉索表示，她是在早上7點到泳池游泳的，當時現場只有她一人，而且她也沒有收到任何投訴，認為房東單憑IG上的影片就將她趕走是一種歧視。氣急敗壞的她，立即將事件的經過放上網，要求粉絲們來評評理。

不少網友對瑪莉索的遭遇深表同情，紛紛留言建議她應該請律師介入處理，還有人打趣道，「我很歡迎你在我的社區泳池這樣穿」、「房東也太戲劇化了吧！」